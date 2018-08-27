День шахтера отметили в Углегорском районе

На городской площади Шахтерска жителей и гостей города поздравляли участники проектов Камеди Клаб, «Танцы на ТНТ» и «Голос» на «Первом канале», а также островные артисты. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

Праздник украсили поединки по современному панкратиону, кроме того, всех желающих приглашали преодолеть полосу препятствий «Шахтёрский рубеж», а после угощали бесплатной армейской кашей и сладкой ватой.

Наполненная десятками конкурсов и соревнований программа праздника длилась несколько часов. Изюминкой Дня шахтера стал единственный в мире чемпионат по поеданию тормозка, который приковал наибольшее внимание зрителей. Участие в нем приняли 25 человек, которым предстояло на скорость съесть традиционный шахтерский завтрак - два куска хлеба с колбасой или котлетой, салом и зеленью. Быстрее всех с заданием справился 45-летний работник Солнцевского угольного разреза Максим Дунов. Ему достались почетный кубок и призовые 50 тысяч рублей.

- Уже не раз побеждал в подобных соревнованиях, имею большой опыт, поэтому довольно легко справился с заданием, - с улыбкой поделился Максим по завершении конкурса.

На празднике особо отметили труд лучших работников отрасли. Сенатор Юрий Архаров, представляющий Сахалинскую область в Совете Федерации, вручил горнякам знаки отличия «За заслуги в развитии Дальнего Востока», а также почётные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ. В числе награждённых - Нина Карпухина - сторож общежития Солнцевского угольного разреза. Прежде женщина посвятила несколько десятилетий работе на шахтах «Тельновская» и «Ударновская».

- Работала ламповщицей. Заряжала и выдавала лампы, которые шахтёры прикрепляют к каскам. Порой в смену выходили до 400 человек. Нас учили относиться к своей профессии добросовестно, а мы теперь учим этому молодёжь, - рассказала женщина.

Впервые в истории празднования Дня шахтера лучший работник отрасли получил автомобиль. Ключи от Reno Logan вручили машинисту экскаватора Солнцевского разреза Сергею Зимину. Этот приз в Восточной горнорудной компании учреждён как ежегодный.

- Считаю, что ударный труд людей рабочих профессий должен оцениваться по достоинству, - отметил председатель Совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег Мисевра. – В последние годы мы динамично развиваем не только угольное предприятие, но и портовые мощности. Растут объемы добычи – если в прошлом году был достигнут уровень в 5 миллионов тонн, то в этом году уже планируем добыть 8 миллионов, а в следующем - около 12 миллионов тонн. Мы активно закупаем новое оборудование и существенно увеличиваем число рабочих мест как на разрезах, так и в порту. Экономические успехи предприятия влияют и на рост налоговых поступлений в региональный бюджет.

На месте празднования была организована детская зона с аниматорами, где самые маленькие участники торжества могли управлять мини-экскаватором, стать участниками занимательных научных экспериментов, поучаствовать в конкурсах и нанести аквагрим. Завершилась насыщенная программа Дня шахтера красочным фейерверком.

- Мы каждый год приезжаем на этот праздник, для нас он семейный. Муж четверть века отработал в отрасли, имеет медаль шахтерской славы второй степени. Брат в профессии – уже 15 лет, - рассказала жительница Углегорска Людмила Сафонова. – В этом году, конечно, День шахтера стал необыкновенным, праздник был очень насыщен яркими событиями. Мы зарядились его энергией и готовы к новым трудовым свершениям. Замечательно, что такое внимание уделено популяризации рабочих профессий.