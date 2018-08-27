На Камчатке умерла женщина, которой дважды отказали в госпитализации

В камчатском городе Вилючинске скончалась 42-летняя Наталья Узленкова. Родственники уверены, что ее можно было бы спасти. Однако «скорая» отказала пациентке в госпитализации, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на ИА «Кам-24».

Дочь умершей женщины, студентка третьего курса Курского государственного медицинского университета (в момент трагедии она находилась в Вилючинске вместе с матерью), написала обращение в различные инстанции: в прокуратуру, следственный комитет, к депутатам камчатского Законодательного собрания. Текст обращения родственники Натальи Узленковой предоставили информагентству «Кам 24». Они уверены, что женщина умерла из-за халатности медиков.

В документе говорится, что 42-летняя Наталья страдала хронической болезнью почек. Вечером 10 августа ее состояние резко ухудшилось. Больной вызвали скорую помощь. Приехавшие медики сделали инъекцию обезболивающего препарата, однако отказались везти женщину в больницу, хотя ее самочувствие стремительно ухудшалось. У Натальи снизилось давление, помутнело сознание. 11 августа в 5 часов утра ей опять вызвали «скорую». Приехала та же бригада, что и первый раз. Медики, как сообщает дочь Натальи, проигнорировали жалобы пациентки и вновь отказали ей в госпитализации. Свое решение они подкрепили словами: «Вы время видели? Ложитесь спать».

Женщине же становилось хуже и хуже, она уже не могла самостоятельно двигаться. В 9 утра родственники вновь вызвали медиков. Те приехали через час и отвезли-таки пациентку в городскую больницу.

«В приемном покое никаких действий, направленных на оказание помощи не было осуществлено. В госпитализации в Камчатскую краевую больницу отказали, так как посчитали, что в этом нет необходимости. Пациентку определили в терапевтическое отделение. В 12:35 она скончалась, так и не получив медицинскую помощь», – сообщается в обращении.

Родственники Натальи считают, что к летальному исходу привели халатные действия медиков.

Администрация Вилючинской городской больницы и Министерство здравоохранения Камчатского края на момент подготовки материала оказались недоступны для комментариев.

Официальный представитель камчатского управления СКР Елена Матафонова сообщила ИА «Кам 24», что зявление от родственников умершей женщины поступило в ведомство на прошлой неделе. Следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.