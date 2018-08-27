Педагоги Южно-Сахалинска обмениваются опытом с экспертами общероссийского уровня

Сегодня сразу на нескольких образовательных площадках островной столицы начал работу первый муниципальный педагогический совет. Он проводится в преддверии традиционного августовского совещания, которое состоится завтра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Дискуссионные тематические площадки в этом году нацелены на обмен практическим опытом.

- У нас заявлено пять площадок. Каждая по-своему актуальна и востребована. Это и профориентационная работа, и альтернативные формы получения образования и обучения, и интеграция дошкольного и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС. В программе есть школа молодого специалиста. Мы хотим детально поговорить о правах педагогов, более опытные наставники готовы поделиться опытом и секретами профессионального мастерства. В рамках этой площадки также пройдет презентация объединения молодых учителей, - рассказала директор департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева.

Кроме того, совместно с приглашенными экспертами в ходе практического семинара педагоги и специалисты, работающие с молодежью и подростками, обсудили возможности введения нового предмета «Уроки культуры здоровья» в школах и дисциплины «Собриология» в высших и средних специальных учебных заведениях. В качестве лекторов на этой площадке выступили профессор из Ярославля Петр Губочкин (исполнительный директор Международной академии психологических наук, кандидат психологических наук), профессор Сибирского федерального университета, академик Международной академии трезвости, эксперт ООН по проблемам наркотизма Виктор Кривоногов (Красноярск) и профессор из Нижнего Новгорода, президент Международной академии трезвости, член Союза писателей России, эксперт ООН по проблемам наркотизма Александр Маюров.

По итогам обсуждения профориентационной работы в школах города собравшимися было озвучено предложение по созданию координационного совета с привлечением руководителей школ и вузов, центра занятости, потенциальных работодателей (предприятий) островной столицы. В его задачи войдет в том числе и определение стратегических направлений по организации профориентационной деятельности в школах. Кроме того, в резолюцию площадки включили предложения по расширению сети профориентационных школьных лагерей: опыт этого года показал востребованность такого формата работы с детьми. Сегодня также было подписано одно из первых соглашений о партнерстве в сфере профориентации учащихся между департаментом образования, лицеем № 1 и АО «Сахалин-Инжиниринг».

Всего в работе тематических площадок принимает участие свыше 500 работников системы образования.

Напомним, отраслевое совещание с руководителями всех муниципальных образовательных учреждений города начнет свою работу завтра, и оно будет посвящено стратегическим направлениям развития общего и дополнительного образования в городском округе на 2018-2019 учебный год.