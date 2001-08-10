В Южно-Сахалинске для школы № 11 и лицея № 2 построили спортзал
Мэр города Сергей Надсадин проверил исполнение поручений по строительству спортивного зала для двух образовательных учреждений и благоустройству прилегающей к нему территории, которые были даны курирующим структурам и подрядным организациям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Основные поручения по итогам предыдущей поездки касались приведения в порядок территории вокруг объекта, благоустройство которой ранее не было учтено проектом. Так, на сегодня выполнены работы по обустройству газонов, посеяна трава. С восточной стороны объекта проложен и отсыпан гравием пожарный проезд. В перспективе здесь будет специальное покрытие, и он сможет быть использован как беговая дорожка. Что касается теплотрассы, которая пролегает вдоль этого проезда, то до начала отопительного сезона специалисты СКК приведут ее в порядок - выполнят гидроизоляцию (это уменьшит теплопотери и придаст трубам более эстетичный вид). Рассматриваются варианты установки забора, который скроет теплотрассу и огородит ее от будущей беговой дорожки. С западной стороны спортзала в ближайшие дни завершатся работы по перекладке инженерных сетей, благоустройство будет полностью восстановлено до 1 сентября. Еще одна задача, поставленная мэром города, — привести в порядок стены и заборы учреждений, расположенных по периметру школьной территории. Рассматривается одно из озвученных предложений - привлечение сахалинских уличных художников.
Работы по спортивному залу уже вышли на финишную прямую. Внутренняя отделка помещений почти полностью завершена. Сейчас основные силы подрядчика направлены на обустройство покрытия зала: заказчиком был выявлен ряд недоработок, которые предстоит исправить в ближайшие дни. Сергей Надсадин поручил управлению капитального строительства держать ситуацию на особом контроле, чтобы к 1 сентября объект был готов.
Современным спортивным комплексом, отвечающим всем образовательным стандартам, будут пользоваться школа № 11 и лицей № 2.
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