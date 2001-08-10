Жители дома в Холмске пожаловались на некачественный фасад

Вечером 27 августа глава местной администрации Андрей Сухомесов встретился с жителями ул. Первомайская, 5. Холмчане хотят видеть благоустроенный двор и выражают недовольство качеством ремонта фасада и кровли. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмского района.

Жильцы дома рассказали Андрею Сухомесову, заместителям главы холмской администрации и руководителям структурных подразделений о том, что при ремонте фасада было демонтировано уличное освещение, источники до сих пор отсутствуют, нет водоотводов, а прежние подъездные двери с домофонами, которые холмчане устанавливали за свой счёт, заменены на новые без учёта устройств.

На вопросы, касающиеся недочётов в содержании дома, отвечали руководители управляющей компании «Управдом». В частности жильцы пожаловались на неудовлетворительное состояние подвалов. Генеральный директор коммунальной организации Андрей Прокопенко рассказал, что зачистка стоит в плане до 10 сентября. Вопрос взят на муниципальный жилищный контроль.

По словам заместителя главы администрации по ЖКХ Александра Трощенкова, ремонт инженерных сетей в доме запланирован на 2020 – 2022 годы.

Инициативная группа жителей положительно отреагировала на предложение Андрея Сухомесова встретиться в стенах администрации на будущей неделе, чтобы обсудить план благоустройство дворовой территории.

По результатам встречи составлен протокол задач, которые необходимо выполнить в срок ответственным лица.