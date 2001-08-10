Второй слет Российского движения школьников стартовал на Сахалине
Более 140 юных сахалинских активистов и педагогов стали участниками второго слета лидеров регионального отделения общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Смена открылась 27 августа на базе оздоровительного детского центра «Юбилейный» и продлится до 5 сентября. Программа слета включает в себя образовательные модули по четырем направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская активность, личностное развитие. Ребята примут участие в мастер-классах и тренингах, практикумах и экскурсиях. Кроме того, для школьников проведут занятия и квест-игры по профориентации.
– Новшеством этого года стал проект «Классные встречи». В его рамках запланированы мероприятия с интересными людьми и общественными деятелями, чьи личные истории и жизненный опыт служат ярким примером для молодежи, – сказала региональный координатор Российского движения школьников в Сахалинской области Татьяна Пономаренко.
По итогам слета школьники разработают резолюцию, в которой определят приоритетные задачи по развитию общероссийского движения в Сахалинской области на новый учебный год.
Сегодня отделения РДШ открыты на базе более 130 школ островного региона. К движению присоединились более 70 % юных сахалинцев и курильчан.
Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года.
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