Несколько дней пригородный поезд Корсаков - Южно-Сахалинск курсировать не будет

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменениях в расписании. С 3 по 7 сентября отменяется движение пригородных поездов сообщением Пять углов - Южно-Сахалинск - Пять углов. Изменения в расписании связаны с путевыми работами, сообщили ТИА «Острова» пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».

Также в компании отмечают, что с 1 сентября багажные отделения возобновляют работу. Отправление багажного вагона от станции Южно-Сахалинск будет 3 сентября.

Пассажирская компания «Сахалин» приносит извинения за доставленные неудобства.