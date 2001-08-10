Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2018
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Квартиру в Корсакове тушили 11 человек
10:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Несколько дней пригородный поезд Корсаков - Южно-Сахалинск курсировать не будет

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменениях в расписании. С 3 по 7 сентября отменяется движение пригородных поездов сообщением Пять углов - Южно-Сахалинск - Пять углов. Изменения в расписании связаны с путевыми работами, сообщили ТИА «Острова» пресс-службе пассажирской компании «Сахалин».

Также в компании отмечают, что с 1 сентября багажные отделения возобновляют работу. Отправление багажного вагона от станции Южно-Сахалинск будет 3 сентября.

Пассажирская компания «Сахалин» приносит извинения за доставленные неудобства.

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