Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2018
Сегодня 02:32
67,39|78,76|75,92
Квартиру в Корсакове тушили 11 человек
14:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский кванториум получил две награды всероссийского конкурса «Проектный Олимп»

Сахалинский кванториум получил две награды всероссийского конкурса «Проектный Олимп»

Дипломами конкурса, организованного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, отмечен проект кванториум, который реализуется в области на островах. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Первый диплом детский технопарк получил как финалист конкурса, второй – за значимый вклад в социальное развитие региона и высокий командный дух.  Награды руководству министерства образования области на заседании Совета президиума по приоритетным проектам и программам передала председатель регионального правительства Вера Щербина.

 - Все составляющие деятельности по проекту были высоко оценены экспертами. Итоги подведены в Ульяновске в рамках Международной конференции «Управление проектами–2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура», - сказала председатель областного правительства. – Отмечу, что второй диплом – за значимый вклад в социальное развитие региона и высокий командный дух - был присужден не конкретному ведомству, а Сахалинской области в целом. Эксперты увидели в субъекте четко организованную командную работу и межведомственное взаимодействие.

Целями конкурса являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов власти, а также госкорпораций и компаний, оказывающих наиболее значимое влияние на развитие экономики.

Напомним, кванториум на Сахалине открыли в этом году. Учреждение дополнительного образования для школьников 11-18 лет начало работать на базе Института развития образования Сахалинской области, расположенного в Южно-Сахалинске. Технопарк объединил шесть естественнонаучных и технических направлений подготовки: «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум». В общей сложности здесь занимаются около 300 ребят. Процесс обучения творческий — школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства — от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Этот опыт поможет учащимся получить востребованные на рынке труда инженерные специальности.

В течение двух лет в регионе будут открыты еще две образовательные площадки детского технопарка, которые разместятся на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3 областного центра.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?