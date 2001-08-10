Сахалинский кванториум получил две награды всероссийского конкурса «Проектный Олимп»
Дипломами конкурса, организованного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, отмечен проект кванториум, который реализуется в области на островах. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Первый диплом детский технопарк получил как финалист конкурса, второй – за значимый вклад в социальное развитие региона и высокий командный дух. Награды руководству министерства образования области на заседании Совета президиума по приоритетным проектам и программам передала председатель регионального правительства Вера Щербина.
- Все составляющие деятельности по проекту были высоко оценены экспертами. Итоги подведены в Ульяновске в рамках Международной конференции «Управление проектами–2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура», - сказала председатель областного правительства. – Отмечу, что второй диплом – за значимый вклад в социальное развитие региона и высокий командный дух - был присужден не конкретному ведомству, а Сахалинской области в целом. Эксперты увидели в субъекте четко организованную командную работу и межведомственное взаимодействие.
Целями конкурса являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов власти, а также госкорпораций и компаний, оказывающих наиболее значимое влияние на развитие экономики.
Напомним, кванториум на Сахалине открыли в этом году. Учреждение дополнительного образования для школьников 11-18 лет начало работать на базе Института развития образования Сахалинской области, расположенного в Южно-Сахалинске. Технопарк объединил шесть естественнонаучных и технических направлений подготовки: «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум». В общей сложности здесь занимаются около 300 ребят. Процесс обучения творческий — школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства — от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Этот опыт поможет учащимся получить востребованные на рынке труда инженерные специальности.
В течение двух лет в регионе будут открыты еще две образовательные площадки детского технопарка, которые разместятся на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3 областного центра.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:44 22 Августа Спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду объявляет набор юных спортсменов
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
- 15:12 22 Августа 23 и 30 августа закроют участок улицы Горького в Южно-Сахалинске
14:17 22 Августа 60 семей из Александровска-Сахалинского получили ключи от арендных квартир
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:01 Вчера «Сказочный мир Ивата Митио» представят на выставке в Южно-Сахалинске
- 15:20 Вчера Турнир по настольной игре «Острова сокровищ» прошёл в «Сахалинском Артеке»
- 15:03 Вчера Японские мастера представят изделия из стекла и керамики в Южно-Сахалинске
- 14:31 Вчера «Ночь кино» собрала в центре Южно-Сахалинска почти четыре тысячи зрителей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?