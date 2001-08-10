Сахалинский кванториум получил две награды всероссийского конкурса «Проектный Олимп»

Дипломами конкурса, организованного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, отмечен проект кванториум, который реализуется в области на островах. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Первый диплом детский технопарк получил как финалист конкурса, второй – за значимый вклад в социальное развитие региона и высокий командный дух. Награды руководству министерства образования области на заседании Совета президиума по приоритетным проектам и программам передала председатель регионального правительства Вера Щербина.

- Все составляющие деятельности по проекту были высоко оценены экспертами. Итоги подведены в Ульяновске в рамках Международной конференции «Управление проектами–2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура», - сказала председатель областного правительства. – Отмечу, что второй диплом – за значимый вклад в социальное развитие региона и высокий командный дух - был присужден не конкретному ведомству, а Сахалинской области в целом. Эксперты увидели в субъекте четко организованную командную работу и межведомственное взаимодействие.

Целями конкурса являются широкое распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов власти, а также госкорпораций и компаний, оказывающих наиболее значимое влияние на развитие экономики.

Напомним, кванториум на Сахалине открыли в этом году. Учреждение дополнительного образования для школьников 11-18 лет начало работать на базе Института развития образования Сахалинской области, расположенного в Южно-Сахалинске. Технопарк объединил шесть естественнонаучных и технических направлений подготовки: «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум». В общей сложности здесь занимаются около 300 ребят. Процесс обучения творческий — школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства — от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Этот опыт поможет учащимся получить востребованные на рынке труда инженерные специальности.

В течение двух лет в регионе будут открыты еще две образовательные площадки детского технопарка, которые разместятся на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3 областного центра.