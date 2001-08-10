Тихоокеанское
информационное агентство
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14:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Ночь кино» собрала в центре Южно-Сахалинска почти четыре тысячи зрителей

25 августа в Южно-Сахалинске состоялась общероссийская акция «Ночь кино». На площади у дома правительства Сахалинской области собралось множество любителей отечественного кинематографа. На уличном экране зрителям были продемонстрированы российские фильмы «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж».

Эти картины, прежде чем попасть на экран в эту ночь, прошли сито зрительского отбора. Об этом ТИА Острова» сообщили в государственном автономном учреждении культуры «Сахалинское кинодосуговое объединение».

 В общей сложности мероприятие посетили 3 800 зрителей.

Между сеансами зрителей ждали тематические конкурсы, были разыграны подарочные сертификаты и фирменные сувениры.

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