Турнир по настольной игре «Острова сокровищ» прошёл в «Сахалинском Артеке»

В стратегическую игру «Острова сокровищ» поиграли участники экологической смены «Сахалинского Артека» 27 августа. Шефствовали за игровыми столами сотрудники музея книги Чехова, преподаватели экологической смены лагеря и волонтёры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Участников турнира разделили на девять команд по пять человек в каждой. Ребята из девяти районов Сахалинской области поделились по районному принципу. Содержание игры полностью совпало с тематикой пятой смены «Сахалинского Артека», в которой ребята в возрасте от 13 до 17 лет изучают различные направления экологии. Участники учебного отдыха слушают лекции, посещают практические занятия, знакомятся с животным и растительным миром.

Играя в «Острова сокровищ», участники турнира пополнили знания о географических и климатических особенностях Сахалинской области. Ребята услышали интересные факты, связанные с географией, геологией и биологией области на островах. В будущем ребята, прошедшие «курс стратега», согласились выступать в качестве волонтёров на турнирах в районах и консультировать новых игроков.

Экземпляр игры «Острова сокровищ» передан в Александровск-Сахалинский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Поронайский, Смирныховский, Тымовский, Холмский районы Сахалинской области и Южно-Сахалинск.

Настольная стратегическая игра «Острова сокровищ» создана сотрудниками музея книги А. П. Чехова при финансовой поддержке проекта «Сахалин-1» в партнёрстве с Ассоциацией музеев Сахалинской области.