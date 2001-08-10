IT-специалистов приглашают на круглый стол по использованию системы «Умный город»

Круглый стол «Бизнес и власть. Актуальный разговор» на тему «Социально-экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» с использованием систем управления городскими ресурсами «Умный город» 30 августа пройдет в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Для участия в мероприятии приглашаются специалисты, чья деятельность связана с информационными технологиями: компьютерными разработками, вычислительной техникой, современным и результативным программным обеспечением и пр. Собравшимся расскажут о перспективах развития данного направления, способах взаимодействия города и бизнеса для развития современных комфортных условий жизни. В дальнейшем представители бизнес-сообщества смогут принять участие в создании системы «Умный город».

Встреча состоится в стеклянном шатре, расположенном на пересечении двух аллей - Западной и Сакуры (рядом с бывшим картодромом, стадионом «Космос» и танцевальной площадкой) - в городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. Начало в 17.00.