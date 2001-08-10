Сахалинские врачи спасли палец пациенту, пересадив с живота
Эффективный метод лечения кисти недавно применили в Южно-Сахалинской городской больнице имени Ф.С. Анкудинова. Чтобы спасти мужчине палец, его на время «пришили» к животу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате гупернатора и правительства сахалинской области.
- 34-летний пациент поступил к нам с обширной скальпированной раной четвертого пальца правой кисти, которую он получил в результате бытовой травмы. Хирург Игорь Сердечный выполнил пластическую операцию, – сообщили в медучреждении. - Был замещён дефект кожного покрова. Для этого использовался фрагмент с удалённого участка брюшной стенки и на определённое время палец был «пришит» к животу.
Первая операция длилась около часа. С зафиксированной фалангой пациент проходил две недели. Второе оперативное вмешательство врачи провели после того, как лоскут кожи стал жизнеспособным.
- В больнице мне пообещали восстановить палец и сдержали слово. Сделали пересадку кожи с живота. Эти участки хорошо прижились, – отметил житель Южно-Сахалинска Денис Куманёв.
- Хирург нашего отделения и представитель травматологической поликлиники в этом году прошли специализацию на базе отделения хирургии кисти 2-й клинической краевой больницы Хабаровска. Стажировались по методикам лечения в различных ситуациях, – отметил заведующий травматологическим отделением горбольницы Артур И. - Такие операции на острове приходится делать не часто, соответствующие медицинские показания в год есть всего у нескольких человек.
После выписки из больницы сахалинцу потребовалось около двух месяцев для реабилитации. Сейчас Денис Куманёв вернулся к профессиональной деятельности.
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