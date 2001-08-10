Сахалинэнерго уберет под землю высоковольтные ЛЭП на «Горном воздухе»
ПАО «Сахалинэнерго» приступило к работам по переводу участков двух высоковольтных воздушных линий электропередачи, пересекающих трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», в подземные кабельные ЛЭП. Реконструкция линий проводится в рамках программы комплексного развития энергетической инфраструктуры территории опережающего развития «Горный воздух».
Реализация проекта по переводу воздушных ЛЭП в кабельное исполнение позволит повысить надежность электроснабжения, обеспечить безопасность людей и даст возможность более эффективно использовать освободившуюся землю для дальнейшего строительства объектов комплекса.
Проект прошел обязательную государственную экспертизу и получил заключение о достоверности сметной стоимости. Для прокладки кабельных линий были выполнены необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания, собраны данные по лавиноопасным участкам трассы.
Общая протяженность реконструированного участка ЛЭП составит около 1,5 километра. Новая трасса не затронет земли дачников - она пройдет в обход садоводческого товарищества «Шахтер» и проектируемой базы «Динамо».
В местах соединения воздушных и кабельных линий уже установлено пять дополнительных анкерных опор. Реконструкция также коснется линии волоконно-оптической связи: ее переведут в кабельное исполнение, убрав под землю.
Работы по реконструкции линий выполняются подрядной организацией ООО «Сахалинская мехколонна № 68», имеющей большой опыт в строительстве высоковольтных энергообъектов на острове.
Общая стоимость работ и материалов составит 278,1 млн рублей (с НДС). Реализация мероприятий предусмотрена инвестиционной программой Сахалинэнерго.
Большую часть строительно-монтажных работ планируют выполнить до середины ноября текущего года, чтобы не помешать открытию горнолыжного сезона, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
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