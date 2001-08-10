Сахалинцы переплывут Анивский залив
Заплыв «Сахалинская эстафета Победы», посвящённый 73-ей годовщине окончания Второй мировой войны, состоится в островном регионе 31 августа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Праздничная эстафета пройдёт в Анивском заливе по маршруту Корсаков-Анива. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 35 км. Каждый участник должен проплыть по одному этапу, протяжённостью 300-800 метров (в зависимости от подготовленности пловцов). Всего в заплыве примут участие 30 человек.
Мероприятие начнётся с церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы Южно-Сахалинска в 07:40.
Заплыв стартует в 10:00 от Яхт-клуба в 1 Пади Корсаковского района.
В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие переносится на 7 сентября.
Организаторами мероприятия выступили министерство спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области, администрации Корсаковского и Анивского районов, представительство российского филиала Международной ассоциации ледяного плавания (IISA), сахалинская федерация спортивного зимнего плавания «Аквайс-Спорт Сахалин», а также Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
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