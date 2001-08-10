В Южно-Сахалинске состоялась конференция педагогов городских школ

В Южно-Сахалинске прошла конференция педагогов перед началом нового учебного года. В ее рамках работали тематические дискуссионные площадки. На итоговом отраслевом совещании обсудили основные направления развития системы образования, проводится чествование отличившихся педагогов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

В актовом зале гимназии № 3 состоялась финальная часть августовского совещания педагогических работников.

С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он поблагодарил педагогов за их труд, пожелал успехов в новом учебном году, отметив, что воспитание подрастающего поколения сегодня требует современных подходов в подаче материала. В стране уже открываются школы, работающие в новом формате, и Южно-Сахалинск также будет наращивать материально-техническую базу учреждений, чтобы создать условия для выхода образовательного процесса на качественно новый уровень.

Директор департамента образования Анастасия Киктева поблагодарила педагогические коллективы за плодотворную работу в минувшем учебному году и подготовку к новому.

– В 2017-2018 учебном году мы справились с поставленными перед муниципальной системой образования задачами: достойно завершили государственную итоговую аттестацию, летнюю оздоровительную кампанию. А уже через несколько дней более 37 тысяч обучающихся придут в обновленные детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. Все учреждения приняты межведомственной комиссией к работе, - сообщила Анастасия Киктева.

Директор департамента образования озвучила, что на первый план сейчас выходят национальные проекты «Развитие образования» и «Демография». В своем докладе об основных стратегических направлениях развития общего и дополнительного образования в городском округе на 2018-2019 годы она подвела итоги минувшего года, рассказала, насколько система образования города Южно-Сахалинска соответствует современным тенденциям, какие меры необходимо предпринять для достижения результатов, обозначенных в национальных проектах. Так, из первоочередных задач - обеспечить доступность образования для детей от 1,5 до 3 лет и уйти от занятий во вторую смену. Благодаря строительству новых школ в Южно-Сахалинске будет создано более 1700 новых мест.

В этом году в образовательные учреждения города придут свыше 80 молодых специалистов. Успехов в работе им пожелала вице-мэр Елена Федорова.

После основных докладов совещание продолжила торжественная часть. Переходящий городской знак «Прорыв года» за обновление традиционных форм организации образовательного процесса и процесса управления школой посредством их технологизации, высокий уровень оснащенности образовательного процесса и процесса управления школой современными образовательными технологиями по итогам 2017-2018 учебного года получила гимназия № 2. Премии поддержки администрации Южно-Сахалинска «Школа одаренных детей» для образовательных учреждений, разрабатывающих и реализующих образовательные программы, обеспечивающие развитие интеллектуальных, творческих, физических и прикладных способностей учащихся, награждены школа № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова, Восточная гимназия и лицей № 1. Почетные грамоты и благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска, департамента образования города и министерства образования получили свыше 20 городских педагогов. Кроме того, удостоверение о получении звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» было вручено 10 представителям педагогического сообщества города.

Премии поддержки в сфере образования 10 южно-сахалинским педагогам и 3 образовательным организациям вручил исполняющий обязанности председателя Городской Думы Николай Артеменко.