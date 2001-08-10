На Сахалине и Курилах проводят иммунизацию против гриппа

Иммунизация проходит в поликлиниках, на предприятиях и в детских садах. В сентябре к этому процессу подключатся и школы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Всего в нынешнем году планируется привить не менее 45 процентов жителей области, вакцина закупается на средства федерального и областного бюджета.

- Ежегодно в период подъёма заболеваемости наблюдается большое число осложнений среди не привитых людей. В частности, это могут быть бронхиты и пневмония. Эти заболевания приходится достаточно долго лечить, – сообщила референт отдела организации медпомощи взрослому населению министерства здравоохранения области Наталья Дырда. – Вакцинированные жители, даже если заболели, переносят грипп намного легче.

В Сахалинскую область уже в полном объеме поступила вакцина от гриппа для взрослых «Совигрипп», она распределена между областными учреждениями здравоохранения. Для детей используются два вида препаратов. «Гриппол плюс», закупленный за счёт областных средств, уже доставлен на остров, продолжаются поставки детской вакцины «Совигрипп».

- В первую очередь, планируем вакцинировать детей, собираемся охватить не менее 70 процентов детского населения, прививки делаются с согласия родителей. Активно работаем и с группами риска. Это люди с хроническими заболеваниями, а также сотрудники систем здравоохранения и образования, представители других служб, которые контактируют с большим количеством людей, – отметили в региональном минздраве. - Призываем работодателей активно подключаться к кампании по иммунизации от гриппа, они могут приобрести вакцину. В некоторые организации уже выезжают сотрудники поликлиник, делают соответствующие прививки.

Одновременно в регионе сейчас проводится иммунизация от пневмококковой инфекции. Сахалинцы и курильчане с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, а также призывники могут обращаться в поликлиники, чтобы сделать прививки. Бесплатно пройти процедуру могут и дети от 2 до 10 лет.

В прошлом году в Сахалинской области зарегистрирован самый высокий в стране охват населения иммунизацией от пневмококковых инфекций – 21 процент. От гриппа в 2017-ом было привито 43 процента жителей. Эти меры позволили повлиять на ситуацию с заболеваемостью от бронхо-легочных заболеваний. Не было зафиксировано ни одного случая летального исхода от гриппа и его осложнений.