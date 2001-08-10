Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2018
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40 детей в трудной жизненной ситуации получили школьные принадлежности
13:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

40 детей в трудной жизненной ситуации получили школьные принадлежности

30 августа в 12.00 в средней школе 1 города Южно-Сахалинска (ул. Амурская, 121) для нуждающихся детей пройдет занимательное научное представление.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде.

Таким образом региональный фонд «Родные Острова» подведет итоги первой части своего благотворительного проекта «Скорая школьная помощь».  В рамках праздника детям и родителям будут вручены закупленные фондом школьные принадлежности и вещи (школьная форма, одежда и обувь для занятий физкультурой).

В 2018 году проект «Скорая школьная помощь» фонд «Родные острова» реализует в третий раз совместно с департаментом образования города Южно-Сахалинска. В этом году по спискам региональный фонд «Родные Острова» собрал в школу 40 обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, нуждающихся в одежде и обуви по сезону. Треть детей – будущие первоклассники.

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