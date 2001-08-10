В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей

В портовом городе близится к завершению строительство трех арендных домов. Два жилых здания - по 25 квартир в каждом на улице Ливадных и одно на 30 квартир - на Школьной – введут в эксплуатацию уже этой осенью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Ход строительства накануне проверил глава островного региона Олег Кожемяко, посетивший с рабочей поездкой Холмский городской округ. Качеству новостроек, для которых выбрали энергосберегающую технологию, была дана положительная оценка. Здания имеют мощный запас прочности - железобетонный конструктив способен выдержать землетрясения до 9 баллов. Для отделки наружных стен использованы японские фасады. Во дворах для удобства будущих новоселов обустроены детские площадки. По такой же технологии сейчас возводится и еще один 60-квартирный дом, который введут в эксплуатацию в следующем году.

Ключи от квартир в трех арендных новостройках Холмска вскоре получат работники бюджетной сферы – здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты. Стоимость аренды будет вдвое ниже рыночной, в однокомнатной квартире она составит около 6 тысяч рублей в месяц, в двухкомнатной – примерно 7 тысяч, а в трехкомнатной – 8 тысяч рублей. Через полгода жилье можно перевести в собственность, оформив ипотечный кредит на льготных условиях.

– Для семей с двумя детьми по решению губернатора мы ввели сниженную ставку – 3,5 процента годовых, те же, у кого состав семей больше ипотека предоставляется под 0 процентов. Кроме того, областное министерство социальной защиты выплачивает многодетным сахалинцам до 2 миллионов рублей на погашение ипотеки, – рассказал генеральный директор Сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов.

Еще одно яркое событие, которое произойдет в портовом городе уже в ближайшие дни связано с открытием современных мастерских. С нового учебного года уроки технологии для учащихся школы №9 начнут проходить в специально построенном двухэтажном здании.

– Мы закупили современную кухонную бытовую технику, машинки для пошива и оверлока, отпариватели, а также слесарные, столярные и фрезерные станки. Установили даже специальную вентиляцию, которая помогает избавляться от деревянной стружки, чтобы в классах было меньше пыли и мусора, – рассказала директор школы Екатерина Гололобова.

Осмотрев новые мастерские и оценив их оборудование, глава региона предложил расширить возможности начальной профессиональной подготовки в островных школах.

– В августе на Сахалине прошел национальный финал чемпионата WorldSkills Russia. Самый масштабный конкурс профессионального мастерства в стране показал, что молодежь, помимо изготовления табуреток и пошива одежды, интересуют, к примеру, парикмахерское искусство, медицинская помощь, ландшафтный дизайн. Основы этого можно также преподавать в школах. Самое главное – эти знания ориентированы на практику и всегда пригодятся в жизни, – сказал Олег Кожемяко.

В ходе рабочей поездки в Холмский район губернатор также посетил село Яблочное. Он оценил, как на территории местной школы провели работы по благоустройству, провели капитальный ремонт фасада здания.

За школой сегодня обустраивается площадка отдыха в рамках инициативного бюджетирования. На набережной уложили тротуарную плитку, поставили скамейки. Планируется установить уличное освещение и малые архитектурные формы, разбить клумбы и обустроить сцену.

В конце сентября в Яблочном откроется новая амбулатория. На встрече с главами области и городского округа жители села попросили обустроить там стоматологический кабинет, и Олег Кожемяко поручил решить этот вопрос.

– В Яблочном запланирован также ремонт фасадов жилых домов, детского сада. Выделены денежные средства на ремонт дороги до села, – рассказал руководитель островного региона. – Холмский городской округ – один из самых перспективных. Каждый визит сюда показывает, что город и села становятся комфортнее для жизни. Чтобы район еще больше преображался, необходимо увеличивать объемы жилищного строительства, проводить работы по благоустройству, развивать морской торговый порт как градообразующее предприятие. Областные власти будут оказывать в этом отношении муниципалитету поддержку.

– Отремонтированные дороги, фасады, крыши – это повседневный результат. Главное достижение – то, что сегодня местная администрация и жители вышли на новый уровень общения. Каждую неделю происходят встречи во дворах города и сел. Инициативные группы отрабатывают вопросы, которые озвучиваются на этих встречах. Проблемы возникают каждый день, и их решение теперь не оттягивается на месяц. Я вижу, насколько тоньше стала папка с обращениями граждан. Все потому, что теперь мы работаем в режиме текущего времени, стараясь максимально оперативно реагировать на запросы граждан, – отметил, в свою очередь, глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов.