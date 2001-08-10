Больше тысячи сахалинцев с начала года получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья

За этот период на острове расселено более 20 тысяч квадратных метров непригодного жилья в Холмском, Томаринском, Долинском, Александровск-Сахалинском и Тымовском городских округах, а также в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Продолжается строительство в четырех муниципальных образованиях северной и центральной частей острова, в Холмском и Южно-Курильском округах и областном центре. До конца года здесь ликвидируют еще около 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Например, в самом северном районе острова – Охинском – завершено возведение трех домов для переселенцев по улице Блюхера в райцентре. Квартиры в них вскоре получат 126 семей, переехав сюда из непригодного жилья. Новостройки имеют повышенную сейсмоустойчивость, что важно для территории, где периодически отмечаются подземные толчки. Сейчас идет оформление необходимых документов и подготовка жилых зданий к сдаче в эксплуатацию.

Кроме того, до конца года в Охе заселят еще один дом, строящийся по областной подпрограмме повышения сейсмоустойчивости. Сейчас здесь ведутся работы по внутренней отделке жилых помещений, начато благоустройство дворовой территории. В 60-квартирную новостройку переедут семьи, чьи квартиры расположены в домах с дефицитом сейсмостойкости.

Напомним, в этом году в Сахалинской области стартовала новая подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В реестр жилья, непригодного для проживания на островах сегодня внесены сведения о 847 жилых домах общей площадью более 188 тысяч квадратных метров.

За период реализации предыдущей программы в 2013-2017 годах на Сахалине и Курилах был ликвидирован аварийный фонд площадью более 260 тысяч квадратных метров, признанный таковым до 1 января 2012 года.