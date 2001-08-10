30 августа закроют участок ул. Горького в Южно-Сахалинске

В связи с проведением второй репетиции торжественного мероприятия, посвященного празднованию 73-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, 30 августа в областном центре вновь будут введены ограничения для движения транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Проезд по ул. Горького на участке от ул. Тихоокеанской до Компроспекта будет закрыт с 10.00 до 13.00.

Кроме того, 29 августа с 19.00 и до 12.00 30 августа запретят парковку транспортных средств с восточной и западной сторон пл. Славы.