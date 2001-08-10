Жители Синегорска обсудили проблемы планировочного района с представителями администрации Южно-Сахалинска

Выездной прием граждан 28 августа прошел в Синегорске. В мероприятии приняли участие представители ключевых структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города Южно-Сахалинска.

В ходе встречи жители села подняли ряд тем, связанных с асфальтированием дорог, установкой лежачих полицейских, оплатой коммунальных платежей. Также обсуждалась возможность оборудования на территории Синегорска постоянного участкового пункта полиции. На вопросы жителей даны оперативные ответы. Обращения, которые требуют сбора дополнительной информации, будут рассмотрены в положенные сроки.

Администрация Южно-Сахалинска проводит выездные приемы для проживающих в отдаленных селах и планировочных районах городского округа на регулярной основе. В рамках встречи граждане могут публично задать вопросы, касающиеся неопределенного круга лиц, а также в индивидуальном порядке обратиться к тому специалисту, который владеет информацией по его вопросу.

Следующая встреча с руководителями структурных подразделений администрации состоится 5 сентября в Дальнем по адресу: ул. Ударная, 50 (местный Дом культуры). Начало в 18.00. Принять участие в мероприятии приглашаются жители Дальнего и Елочек.