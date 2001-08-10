Уголовное дело побудило сахалинку начать платить алименты

Долинчанка встала на путь исправления в надежде избежать повторного привлечения к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Судом на 38-летнюю жительницу Долинского района была возложена обязанность платить алименты на содержание ее несовершеннолетнего сына, воспитываемого в приемной семье, от исполнения которой она всячески уклонялась. Более того, даже привлечение ранее ее к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде 20 часов обязательных работ и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ в виде 7 месяцев исправительных работ не побудили горе-мать подумать о ребенке.

Предупреждения судебного пристава-исполнителя о последствиях неисполнения родительского долга сахалинка игнорировала, а непринятие мер к трудоустройству или постановке на учет в центр занятости населения оправдывала уходом за двумя малолетними дочерьми. Принадлежащего гражданке ликвидного имущества, в том числе по месту фактического проживания, представитель закона не установил.

Впоследствии, по мере подрастания детей судебный пристав снова напомнил неплательщице о применении в отношении нее мер уголовно-правового воздействия, и ее безответственность, в итоге, обернулась возбуждением очередного уголовного дела. Только тогда гражданка одумалась и приступила к погашению образовавшейся задолженности. Однако принятие правильного решения уже не освободит ее от уголовного расследования, и она снова окажется на скамье подсудимых.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относится к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно выплачивать алименты во избежание административной и уголовной ответственности.