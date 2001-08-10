Олимпийская чемпионка поделилась секретами мастерства с сахалинскими спортсменками

Прибывших на остров высоких гостей сегодня с частушками, плакатами и песнями собственного сочинения встретили во дворце детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

– Так тепло нас еще не встречали ни в одном регионе страны, это очень приятно, - эмоционально отреагировала на радушный прием наставник олимпийской чемпионки, заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Амина Зарипова.

Вместе со своей именитой воспитанницей она пообщалась с юными сахалинками, которые занимаются в секции художественной гимнастики и их родителями, проявившими большой интерес ко встрече.

Сегодня Маргарита Мамун - одна из самых титулованных российских спортсменок. Кроме олимпийского золота в Рио-де-Жанейро 2016 года в ее копилке

- семь золотых наград чемпионатов мира и четыре медали высшей пробы европейских соревнований.

В конце прошлого года она заявила о завершении спортивной карьеры и сейчас передает опыт молодым спортсменкам в регионах страны, проводя мастер-классы.

С сахалинками знаменитая гимнастка поделилась секретами побед, рассказав о том, как научилась работать на результат и преодолевать все сопутствующие трудности, а также восстанавливаться после травм и успокоить себя во время выступления.

- Перед выходом нужно сосредоточиться. Я всегда прокручиваю про себя весь танец, все элементы. И бывает такое, что вдруг в мыслях уронила предмет. Сразу же отгоняю от себя эти мысли и начинаю программу заново. Это мне помогает сосредоточиться и успокоиться, - рассказала Маргарита.

- Быть Олимпийской чемпионкой нелегко. Это факт. Истина одна – без кнута и пряника ничего не получится. Мне приходится быть и мамой, и сестрой, и деспотом. Олимпийскими чемпионками не рождаются, ими все-таки становятся, - дополнила воспитанницу Амина Зарипова.

- Хочу от имени губернатора и регионального правительства поблагодарить вас за визит в Сахалинскую область. У наших спортсменок появилась уникальная возможность пообщаться с вами и узнать много полезного для себя. Будем рады увидеть вас снова на островной земле, - обратился к гостьям заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики области Егор Умнов.

В завершение встречи Маргарита Мамун и Амина Зарипова пообещали сахалинским гимнасткам вернуться на Сахалин уже с мастер-классами и на более длительное время. Каждая юная спортсменка получила от олимпийской чемпионки автограф и фотографию на память.

У Маргариты Мамун и Амины Зариповой на острове есть и еще одна миссия. Они являются специальными гостями 8 международного кинофестиваля «Край света». Спортсменки представят документальный фильм о подготовке к Олимпийским играм - «За пределом».