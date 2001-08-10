Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2018
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09:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

«Горный воздух» на этой неделе будет работать только 1 сентября

На канатной дороге спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" начались профилактические работы.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Сотрудники комплекса выполняют техническое обслуживание каждый год и под чутким руководством и непосредственным участием представителя компании производителя канатно-кресельной дороги Doppelmayr.

Канатная дорога является технически сложным механизмом, который требует своевременного обслуживания, замены и ремонта. Поэтому в связи с проходящим техническим обслуживание канатная дорога закрыта в четверг, пятницу и воскресенье. В субботу комплекс будет открыт с 10:00 до 24:00. Поэтому все желающие смогут посетить "Шепот звезд" беспрепятственно.  Расписание на следующую неделю будет сообщено дополнительно.

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