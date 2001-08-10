День поля отметили в Ключах

Сахалинские работники сельского хозяйства отметили День поля большим праздником. Мероприятие состоялось в районе села Ключи на одном из полей совхоза «Южно-Сахалинский». Ключевыми событиями торжества стали демонстрация передовой техники, конкурс пахарей и дегустация продукции от местных товаропроизводителей. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской обалсти.

В зрелищных заездах, где демонстрировались возможности сельскохозяйственной техники, участвовало более 40 крупногабаритных машин. Аграрии показали гостям этапы предпосевной обработки почвы, внесения известковых материалов, посева культур и заготовки кормов.

Участники мероприятия смогли увидеть, как с помощью современных мульчеров (крупногабаритного оборудования для измельчения) заросшее кустарниками и деревьями поле превращается в сельскохозяйственное угодье. Первая машина проходила по зарослям и удаляла растительность, вторая – дробила корневую систему.

– Мульчеры, которые нам сегодня показывают, могут делать это эффективно и малозатратно. Ранее приходилось выкорчевывать все деревья и вывозить, а сейчас, после переработки, они выполняют функцию органического удобрения, – рассказал министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко.

Напомним, по поручению главы региона, на Сахалине планируется постепенно вернуть в оборот весь объем пашни – более 35 тысяч гектаров, а также привести в надлежащее состояние сенокососы и пастбища. На многих землях, которые ранее не использовались в течение 30 лет, уже собирают богатый урожай кормовых культур, создается мощная база для развития животноводства.

Например, в прошлом году впервые за весь постсоветский период на острове было получено более 700 тонн ячменя на зернофураж. А уже в этом году площадь культуры выросла в 6 раз, что позволяет получить до 3 тысяч тонн фуражного зерна. В регионе продолжается работа по выращиванию озимых культур, позволяющих обеспечить раннее начало заготовки кормов.

Серьезные успехи показывает совхоз «Южно-Сахалинский». Благодаря новой технике, сроки посадки и уборки картофеля здесь сократились практически в два раза. Под культуру отведено 555 гектаров, где выращивают 13,5 тысячи тонн продукта за сезон. Чтобы посадить эти площади сейчас нужно не больше полутора недель.

Кормозаготовку сейчас продолжает компания «Грин Агро-Сахалин», которая построила крупный животноводческий комплекс на юге острова при поддержке Корпорации развития Сахалинской области.

Специалисты отмечают, что серьезным помощником в этом деле выступает рулонный пресс-подборщик – многофункциональная машина, которая позволяет измельчать подвяленную массу, обматывать ее сеткой и упаковывать в плёнку.

– Раньше в час 4 агрегата могли закатывать в рулон 15 тонн. Сейчас же благодаря новой технике, 1 агрегат в час заготавливает 30 тонн, – сказал главный механик компании «Грин Агро Сахалин» Эдуард Графкин. – Скошенная трава набивается в капсулу, расположенную внутри машины. В зависимости от настроек рулон может весить от 350 килограммов до тонны. Что очень важно, при транспортировке сохранность упаковки не нарушается, и корм может храниться так до 3-х лет. Вся техника, которую мы сегодня представили, была куплена в последние 2 года.

Всего за прошлый год в хозяйства области поступила 341 единица техники на сумму 1,4 миллиарда рублей. Это высокопроизводительные тракторы, высевающие комплексы, прицепные разбрасыватели удобрений, косилки и ворошилки, кормоуборочные комбайны, комбайны для уборки картофеля, моркови и капусты.

– Основная задача сельского хозяйства Сахалинской области – наращивание собственного производства с целью укрепления продовольственной безопасности региона. И мы с ней успешно справляемся. Ежегодно растёт урожайность картофеля, овощей и кормовых культур в Сахалинской области. Это происходит благодаря увеличению применения объёмов минеральных и органических удобрений, техническому переоснащению производства, позволяющему в короткие сроки выполнять технологические операции, использованию элитных семян», - сказал Олег Кожемяко, посетивший сегодня большой сельскохозяйственный праздник. – Очень важно, чтобы продукция доходила до покупателей не только в свежем, но и в переработанном виде. Сегодня мы уже работаем над тем, чтобы к 2020 году в сельхозпредприятиях области появились мощности по глубокой переработке продукции. Такие мощности создаются в свиноводстве, в мясомолочном производстве и птицеводстве.

Одним из главных пунктов сахалинского Дня поля стал конкурс «Лучший пахарь-2018», направленный на повышение престижа рабочей профессии. Пятеро специалистов из предприятий показывали на поле своё мастерство. Победителем стал тракторист-машинист из АО «Совхоз Южно-Сахалинский» Владимир Иванилов.