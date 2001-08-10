На Сахалине реконструируют морские ворота в порту Холмска

В Холмском морском торговом порту запланировано проведение работ по углублению дна и модернизации причальных комплексов. Это позволит расширить возможности грузовых и пассажирских перевозок. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора области Олега Кожемяко в муниципалитет.

Сегодняшние глубины – около 5 метров – в Холмском порту не позволяют принимать крупнотоннажные суда. В 2019–2021 годах планируется углубить дно до 9,5 метров. Проект реконструкции причальных комплексов уже прошел экологическую экспертизу.

– Работы по дноуглублению в главной морской гавани острова не проводились почти 20 лет. Сейчас порт работает с наполовину загруженными судами, и это невыгодно судовладельцам, – отметил генеральный директор Холмского морского торгового порта Виктор Пуговкин.

До недавнего времени развитие главной морской гавани Сахалина осложняло отсутствие единого и согласованного плана действий учредителей предприятия. В этом году контрольный пакет акций перешел к нефтегазовой компании «Петросах».

– Совместно с властями и бизнес-партнерами мы намерены разработать стратегию развития порта. Необходимо наладить контейнерный оборот, обеспечить возможности для перевозки зерна, угля, леса. На линии Ванино – Холмск нередко возникали сложности с отправкой грузов. Проблемные ситуации возникали не столько из-за погодных условий, сколько из-за недостаточно развитой инфраструктуры в порту Холмска, – сказал президент компании «Петросах» Сергей Кононов.

Паромная переправа Ванино – Холмск, открывавшаяся в 1973 году, до сих пор играет важнейшую роль для связи острова с материком. Ежемесячно по этому пути в островной регион поступает 30 тысяч тонн продуктов питания и еще 1,5–2 тысячи тонн через Корсаковский порт. Кроме того, каждый год по паромной переправе около 90 тысяч пассажиров.

В 2012 году здание морского вокзала в Холмске закрылось на ремонт и перестало принимать пассажиров. Очереди на паром стали формироваться в приспособленном помещении – бывшем здании Главпочтамта на площади Ленина. Но и после завершения ремонта пассажиры продолжили терпеть неудобства. Причина в том, что выросшая арендная плата на обновленном морвокзале стала высокой для Сахалинского морского пароходства.

– В конце октября морской вокзал начнет вновь принимать пассажиров, – сказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – С появлением у порта единого собственника все вопросы будут решаться быстрее. Региональные власти готовы помогать градообразующему предприятию. Мы намерены содействовать увеличению объемов грузоперевозок, наращиванию пассажиропотока.

Холмский морской торговый порт расположен в незамерзающем заливе Невельского. Лед держится с января до марта, но судоходству не препятствует. Круглогодичная навигация, паромно-железнодорожное сообщение с материком обеспечивает порту первостепенное значение в осуществлении транспортных связей островной области с другими регионами и даже странами.