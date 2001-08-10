Безопасность в День знаний будут обеспечивать почти 900 сотрудников полиции
Почти 58 тысяч сахалинцев и курильчан отметят 1 сентября. Во время праздничных мероприятий правоохранительные органы перейдут на усиленный вариант несения службы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Такую информацию озвучили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством губернатора островного региона Олега Кожемяко.
– Несмотря на то, что в целом ситуация в Сахалинской области характеризуется как спокойная, расслабляться ни в коем случае нельзя. Помимо антитеррористических мер во время праздников, важно организовать дежурство противопожарных и иных аварийных служб, бригад скорой медицинской помощи. В целях обеспечения безопасности и правопорядка мы обязаны предусмотреть все возможные негативные сценарии развития событий. В случае необходимости властям всех уровней необходимо быть готовым к взаимодействию с правоохранительными и силовыми ведомствами, – отметил глава региона.
Как сообщила исполняющая обязанности министра образования Сахалинской области Светлана Мирова, 368 сахалинских образовательных учреждений прошли комплексную проверку на безопасность и антитеррористическую защищенность. Особое внимание было уделено системам экстренной связи и оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций. В сентябре и октябре во всех школах и детских садах проведут соответствующие учения и инструктаж.
– В каждом образовательном учреждении обеспечена квалифицированная физическая охрана и особый пропускной режим. Налажена бесперебойная работа наружного и внутреннего видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова. Проверены выходы для беспрепятственной эвакуации детей и взрослых, – рассказала Светлана Мирова.
На заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба рассмотрели также вопрос защищенности объектов здравоохранения, социальной защиты, культуры, торговли. Правительство Российской Федерации установило обязательные требования к безопасности таких учреждений. Введена форма паспортов безопасности, которые необходимо разработать на каждый объект или территорию.
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