Охинские школьники стали лауреатами всероссийского конкурса «Казачок Тамани»

На всероссийском фестивале «Казачок Тамани-2018», который проходил с 17 по 28 августа 2018 года в Краснодарском крае, ребята из Охи стали лауреатами и завоевали 42 награды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

В детском фестивале-конкурсе приняли участие более 550 человек из 10 регионов страны. В этом году «Казачок Тамани» был посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

В состав островной команды вошли 10 ребят из Охи – победителей областного этапа Всероссийского фестиваля. Высокую победную планку охинская команда держит с 2016 года.

– Уже три года подряд мы принимаем участие «Казачке Тамани». К этому фестивалю мы готовились все лето, шили костюмы, репетировали песни и танцы. Наши труды и старания не остались незамеченными. Мы стали победителями в своей возрастной категории и привезли 19 дипломов I степени, 12 дипломов II степени и 11 дипломов III степени. Для нас это очень значимая награда, мы с гордостью вернулись на Сахалин, – поделилась руководитель коллектива «Северный ветер» Валентина Якушина.

На всероссийском фестивале ребята соревновались в пяти номинациях: «Казачьему роду нет переводу», «Юный Атаманец», «Наша Берегиня, «Казачьи традиции и современность», конкурс стенгазет «Моя Малая Родина».

– Мы очень гордимся, что наши сахалинские казачата достойно представили островной край на фестивале такого уровня. Особое восхищение вызывает то, что пяти школьникам вручили нагрудный знак «Казак России» Таманского казачьего отдела. Это очень высокая и достойная награда. Мы искренне поздравляем руководителя и коллектив с победой, – сказала заместитель министра образования Елена Бабина.

Кроме конкурсных испытаний, для участников фестиваля провели обзорные экскурсии. Как поделились юные сахалинцы, самые яркие впечатления остались у них от посещения выставочного комплекса «Атамань», где они познакомились с бытом и традициями казаков Кубани.