Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области

По информации Сахалинского управления Росгидромета, 31 августа на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов ожидается сильный, местами очень сильный дождь. Кроме этого, 31 августа на отдельных реках северной части, а 1 сентября на реках центральной части Сахалина ожидается подъём уровня воды на 0,5-1,5 метра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.