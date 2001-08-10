Тихоокеанское
информационное агентство
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15:58, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области

Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области

По информации Сахалинского управления Росгидромета, 31 августа на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов ожидается сильный, местами очень сильный дождь. Кроме этого, 31 августа на отдельных реках северной части, а 1 сентября на реках центральной части Сахалина ожидается подъём уровня воды на 0,5-1,5 метра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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