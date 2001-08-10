Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
Дирекция I Международных спортивных игр «Дети Азии» предлагает жителям Сахалинской области придумать имена символам зимних игр. Некоторое время назад именно сахалинцы выбрали тех, кто будет сопровождать это историческое событие.
На сегодняшний день это олень, сивуч и полярная лисица. Олениха выступает в образе фигуристки, сноубордист в этой компании сивуч и полярная лисица, которая выступает за команду лыжников.
- Символы игр «Дети Азии» должны иметь имена, так нам кажется. Поэтому мы призываем жителей региона помочь нам в этом вопросе. Давайте совместными усилиями придумаем что-то интересное, - рассказывают дирекции игр.
Мало придумать имя, нужно рассказать почему именно так, а не иначе. Присылать свои варианты можно на почту: press@sakhalin2019.org. Варианты принимаются до 6 сентября, сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр «Дети Азии».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня Уголовное дело побудило сахалинку начать платить алименты
09:21 Сегодня Олимпийская чемпионка поделилась секретами мастерства с сахалинскими спортсменками
- 09:30 Сегодня «Горный воздух» на этой неделе будет работать только 1 сентября
- 09:36 Сегодня В Тымовском районе при ДТП погибла женщина
14:32 23 Августа На Сахалин прибыли члены жюри кинофестиваля «Край света»
12:03 24 Августа В Сахалинской области продолжает расти производство сельхозпродукции и добыча угля
- 17:04 24 Августа Добровольная народная дружина Южно-Сахалинска отметила трехлетие
16:05 24 Августа Улицу Зимы в Южно-Сахалинске ждет комплексное благоустройство
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
- 17:18 Сегодня Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
- 15:58 Сегодня Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
- 15:54 Сегодня Охинские школьники стали лауреатами всероссийского конкурса «Казачок Тамани»
- 13:56 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?