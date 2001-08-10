Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»

Дирекция I Международных спортивных игр «Дети Азии» предлагает жителям Сахалинской области придумать имена символам зимних игр. Некоторое время назад именно сахалинцы выбрали тех, кто будет сопровождать это историческое событие.

На сегодняшний день это олень, сивуч и полярная лисица. Олениха выступает в образе фигуристки, сноубордист в этой компании сивуч и полярная лисица, которая выступает за команду лыжников.

- Символы игр «Дети Азии» должны иметь имена, так нам кажется. Поэтому мы призываем жителей региона помочь нам в этом вопросе. Давайте совместными усилиями придумаем что-то интересное, - рассказывают дирекции игр.

Мало придумать имя, нужно рассказать почему именно так, а не иначе. Присылать свои варианты можно на почту: press@sakhalin2019.org. Варианты принимаются до 6 сентября, сообщили ТИА «Острова» в дирекции игр «Дети Азии».