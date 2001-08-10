Специалисты Пенсионного фонда России покажут выездные услуги в районах Сахалина

В сентябре запланировано пять выездов мобильной клиентской службы Пенсионного фонда РФ в отдалённые сёла и посёлки Сахалинской области.

Жителям небольших населённых пунктов, расположенных далеко от районных центров, порой трудно лично обратиться в местное подразделение Пенсионного фонда РФ, тем более, если речь идёт о пожилых, инвалидах или женщинах с маленькими детьми. Передвижная мобильная клиентская служба ПФР как раз нацелена решать такие проблемы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда по Сахалинской области.

В сентябре специалисты территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут пять приемов граждан в ходе выездов мобильной клиентской службы.

4 сентября в 10.00 начнется прием граждан в с. Рощино Смирныховского района.

6 сентября в 11.00 - с. Новиково Корсаковского района.

20 сентября в Поронайском районе в 9.30 состоится прием граждан в пгт. Вахрушев, а в 11.00 начнется прием жителей с. Восток.

28 сентября в 12.00 специалисты ПФР ждут жителей с. Таранай Анивского района.

Передвижной офис ПФР оборудован на базе микроавтобуса «УАЗ». Рабочее место специалиста ПФР оснащено ноутбуком и многофункциональным устройством. Каждый обратившийся сахалинец вправе рассчитывать на получение всего спектра услуг ПФР. Узнать автомобиль можно по названию учреждения и логотипу, нанесенных на борта автомобиля.

Услуги Пенсионного фонда также доступны в электронном виде в сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте фонда. Для получения большинства услуг необходима подтвержденная учетная запись гражданина на едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется. Некоторые электронные услуги ПФР также доступны через бесплатное мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы» для платформ iOS и Android.