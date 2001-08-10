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11:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Организацию дорожного движения на перекрестке Сахалинская - Железнодорожная изменили
Администрация областного центра совместно с ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску в целях увеличения пропускной способности приняла решение изменить организацию дорожного движения на перекрестке ул. Сахалинская — ул. Железнодорожная. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В настоящее время движущемуся с востока на запад по ул. Сахалинской транспорту разрешается поворачивать на юг на ул. Железнодорожную сразу с двух полос: крайней левой и центральной.
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