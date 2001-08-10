Организацию дорожного движения на перекрестке Сахалинская - Железнодорожная изменили

Администрация областного центра совместно с ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску в целях увеличения пропускной способности приняла решение изменить организацию дорожного движения на перекрестке ул. Сахалинская — ул. Железнодорожная. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В настоящее время движущемуся с востока на запад по ул. Сахалинской транспорту разрешается поворачивать на юг на ул. Железнодорожную сразу с двух полос: крайней левой и центральной.