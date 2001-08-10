Южно-сахалинских дошкольников начали прививать от гриппа

В детских садах Южно-Сахалинска приступили к вакцинации детей. Департаментом образования и коллективами дошкольных учреждений созданы все необходимые условия для работы медиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В этом году в Сахалинской области иммунизация против гриппа стартовала раньше традиционных сроков. По информации министерства здравоохранения области, вакцина на остров уже поступила, иммунизация проходит в поликлиниках, на предприятиях и в детских садах. В сентябре к этому процессу подключатся школы.

В областной детской поликлинике № 2 составлен график проведения вакцинации в детских садах Южно-Сахалинска. Родители оповещены о свойствах вакцины и о необходимости дать согласие на прививку.

Как рассказала старшая медицинская сестра детского сада № 42 «Черемушки» Ольга Терешина, текущий период благоприятен для проведения вакцинации, поскольку сейчас дети в большинстве не болеют. Перед вакцинацией изучается медкарта ребенка, выявляются противопоказания, в обязательном порядке берется письменное согласие родителей, непосредственно перед прививкой специалисты проводят осмотр ребенка, измеряется температура. Только сегодня в детском саду планируют привить порядка 65 ребят.

По словам врача-педиатра детской поликлиники Людмилы Нецветовой, которая на время вакцинации закреплена за детским садом «Черемушки», у применяемой вакцины «Гриппол плюс» нет особых противопоказаний, иммунитет после прививки формируется уже на 14-й день и сохраняется до года. Входящие в вакцину антигены не только защитят от гриппа, но и помогут избежать осложнений, а также повысят иммунный статус организма.

Кроме того, от гриппа в обязательном порядке прививаются педагогические коллективы детских садов.

По информации министерства здравоохранения области, для иммунизации взрослых используется вакцина «Совигрипп», для иммунизации детей - два вида препаратов: «Гриппол плюс» и «Совигрипп». Вся вакцина поставлена в полном объеме.

Вакцинацию от гриппа рекомендовано проводить совместно с иммунизацией против пневмококковой инфекции. Это дает очень хороший результат, так как создается защита и от пневмонии. Она поможет избежать осложнений.

По данным управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, заболеваемость среди привитых в 7 раз ниже, чем у непривитого населения, что говорит об эффективности иммунизации против гриппа и внебольничной пневмонии.