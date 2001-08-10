«Скорая школьная помощь» собрала к 1 сентября более 40 сахалинских школьников
Третий год на острове силами благотворительного фонда «Родные Острова» в партнерстве с городским департаментом образования реализуется проект «Скорая школьная помощь». Фонд берет на себя обязательства по закупке нуждающимся семьям школьной формы и обуви, униформы и обуви для занятий физкультурой, теплых вещей и верхней одежды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде.
- Мы благодарны, что наш общественный партнер продолжает этот проект, - добавляет директор департамента образования Южно-Сахалинска Анастасия Киктева, – участники – ребята, которые испытывают материальные сложности в своих семьях, но они зачастую хорошо учатся, участвуют в спортивных соревнованиях. Чтобы их поддержать и дать такой заряд 1ого сентября.
В 2018 году это семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Треть участников – будущие первоклассники. С каждый семьей работают индивидуально.
- Мы ездили вместе с ребятами в магазин и покупали мне и братику школьную форму, спортивный костюм, куртку и обувь. Мне очень понравилось, что мы сами могли все выбрать, - делится впечатлениями об акции семиклассница Ира.
Они с братом второй год принимают участие в проекте «Скорая школьная помощь». Особое внимание благотворители уделяют многодетным семьям.
- У меня четверо детей и двое из них - школьники, говорит одна из пришедших на праздник мам, - собрать их в школу непросто для нас. Поэтому, такой помощи благодарны. Очень хотели попасть в проект фонда «Родные Острова» и обрадовались, когда нам позвонили.
Всего за три года только в рамках августовского проекта помощь получили более 110 семей. Добавим, что в августе прошел только первый этап акции. Работа продолжается во время всего учебного года.
- Сейчас помогли уже 40 школьникам. Круглый год работаем с ребятами, если они в чем-то нуждаются, - отметил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. – Школьный период очень важен для детей, и мы стараемся за счет своей работы минимизировать те внешние факторы, которые могут влиять на качество их образования.
А для того, чтобы создать ребятам хорошее настроение, чтобы они с радостью пошли в школу, на мероприятие пригласили коллег – общественников фонда «Родные Острова». Некоммерческая организация «Живая наука» и их проект мобильный интерактивный музей занимательных наук смогли удивить не только детей, но и взрослых. Дети принял участие в опытах и узнали много нового.
- Очень понравилось, что это не фокусы, а настоящие научные опыты, - делятся впечатлением школьники.
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