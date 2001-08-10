Начинающие сахалинские волонтеры оказались "Плечом к плечу"
В минувший четверг, 30 августа, координаторы южносахалинского волонтерского центра, специалисты центра молодежных инициатив Ирина Медведева и Маргриета Прокопец провели для молодых добровольцев тренинги на знакомство и командообразование, рассказали о нюансах, возможностях и перспективах волонтерской деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.
-Я волонтерством никогда не занимался и с активистами еще не знаком, поэтому самый большой интерес у меня вызвали упражнения на знакомство, -рассказывает Николай Гущин, - А сложность вызвали задания, где следовало объяснять слова, не произнося ни звука. Это было не просто, но помогло каждому из нас развить креативность, познакомиться ближе, довериться, а еще сплотило нашу команду.
- Каждый месяц волонтерский актив города увеличивается. Для того, чтобы начинающие добровольцы максимально быстро адаптировались к особенностям волонтерской деятельности, мы регулярно проводим для них тренинги и семинары, - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Итогом четырёхчасовой работы стала команда ребят, готовых оказать содействие в реализации социально значимых инициатив и проектов, а также готовых помочь в проведении городских мероприятий.
Каждый участник получил сертификат о прохождении семинара "Плечом к плечу".
В скором времени ребята смогут применить полученные знания и навыки в "боевых" условиях, ведь впереди День окончания Второй Мировой войны, День Города и другие крупные события.
Семинар "Плечом к плечу" проведен МБУ "Центр молодежных инициатив" Южно-Сахалинска в рамках проекта "Академия волонтеров города Южно-Сахалинска".
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