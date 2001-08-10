Акция «Активный двор» прошла в Южно-Сахалинске

30 августа в рамках проекта «Активный двор» прошла развлекательная программа для жителей села Дальнего. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦМИ.

На протяжении вечера для местных жителей демонстрировали показательные выступления спортивные секции и федерации. Свои номера представили Федерации тайского и французского бокса, армейского рукопашного боя, карате киокушинкай, школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Завершили выступления спортсмены-любители Workout-движения.

Активисты волонтерского центра г. Южно-Сахалинска подготовили ряд площадок. Бесплатный аквагрим и твистинг (фигуры из воздушных шаров) – популярность этих площадок не уменьшалась вплоть до завершения мероприятия. Также развлекать публику пришли известные персонажи советского мультфильма «Ну, погоди!» - ростовые куклы Зайца и Волка.

Помимо спортивных и площадок прикладного творчества, для всех желающих был проведен мастер-класс по хип-хопу. Проникнуться стилем танцевальной студии «Твой город» можно было не только физически, но и эстетически. Для тех, кто не набрался смелости принять участие в уроке, был показан динамичный номер, совмещающий себе разные стили – от hip-hop до Vogue.

«Активный двор» - это не только активный досуг, но и возможность изменить свое будущее. Любой желающий мог записаться в понравившуюся секцию либо в студию.

Организатором проекта выступает «Центр молодежных инициатив», МБУ «Спортивный город», СОНКО «Союз Сахалинского спорта», актив проекта "Спорт против подворотни", Волонтерский центр города Южно-Сахалинска.

Цикл дворовых праздников является одним из направлений областного проекта "Спорт против подворотни".