До фестиваля «Остров-рыба» в Южно-Сахалинске осталось 3 дня

Подготовка к яркому гастрономическому и культурному событию выходит на финишную прямую. Уже в понедельник, 3 сентября, в 10.00 начнутся первые мастер-классы от именитых шеф-поваров. На кулинарные уроки и дегустации приглашают всех желающих. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Свое приветствие и видеообращение гостям фестиваля направил один из ведущих мастер-классов Лобачев Сергей, бренд-шеф ресторана «Мясо&Рыба» (г. Москва): «Жду всех вас на наших мастер-классах, будет очень интересно и вкусно!».

Сергей Лобачев уже знаком тем, кто посещал деловую программу фестиваля «Остров-рыба» прошлых лет. Мастер полюбился островным кулинарам и домохозяйкам за непринужденную форму ведения гастрономических уроков, искусное владение новыми техниками и изысканное эстетическое оформление блюд.

Приятным сюрпризом для зрителей мастер-классов станет участие команды от Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов. 3 сентября в 15.30 ассоциация поваров приглашает на встречу в формате открытых дверей в гастробар Yummy ТДЦ «Столица» (ул. Комсомольская, 259в, 3-й этаж).

На следующий день, 4 сентября, на мастер-классах шеф-повар ресторана «Рыба моей мечты» Дмитрий Мележик научит всех желающих готовить рапан с лесными грибами, а главный кулинар региона президент ассоциации Валерий Ковалев будет удивлять кукумарией с ростками сои.

Программа деловой части фестиваля «Остров-рыба».

3 сентября:

Мега Палас отель

Мастер-классы от Лобачева Сергея, бренд-шефа, корпоративного шеф-повара ресторана «Мясо&Рыба», г. Москва

40 - «Сахалинский гребешок в лимоне, крем из артишоков и пудра бекона» (30 мин.).

Перерыв (5 мин.).

10 - «Сахалинский гребешок, гарнир из артишоков в сухом вине и манговая заправка» (30 мин.).

Перерыв (5 мин.).

50 - «Еловая сметана с мандаринами» (40 мин.).

Перерыв (5 мин.).

35 - «Маринованный лосось за 15 минут».

Кофе-брейк (15 мин.).

Мастер-класс от шеф-повара ресторана «Маркиз» гостиничного комплекса «Мега Палас отель» Павла Кима.

13.15 - «Том ям конг - суп с креветками» (30 мин.).

ТДЦ «Столица»

15.30 - встреча в формате открытых дверей в гастробаре Yummy (ул. Комсомольская, 259в, 3-й этаж).

4 сентября

Мега Палас отель

Мастер-классы от Пескова Юрия, члена Национальной гильдии шеф-поваров России, директора производства трапезной при храме Христа Спасителя, г. Москва

00 - «Сет из трех блюд» (1 час 10 мин.):

- «Теплый салат с мраморной говядиной, зеленой редькой и печеным перцем».

- «Наваристый суп с фрикадельками, имбирем и томатами».

- «Стейк «Денвер» с пюре из сельдерея и соусом из зеленого лука».

Мастер-классы от Александара Коловича, шеф-повара ресторана «Маркиз» гостиничного комплекса «Мега Палас отель»

10 - «Устрицы «Рокфеллер», запеченные в соусе из фенхеля» (15 мин.).

Перерыв (5 мин.).

30 - «Ризотто «Неро» (25 мин.).

Кофе-брейк (15 мин.).

Мастер-классы от Мележика Дмитрия, шеф-повара ресторана «Рыба моей мечты», члена Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов, и Ковалева Валерия, шеф-повара гастробара Yummy, президента Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов

10 - «Рапан с лесными грибами» (20 мин.).

Перерыв (5 мин.).