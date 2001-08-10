До фестиваля «Остров-рыба» в Южно-Сахалинске осталось 3 дня
Подготовка к яркому гастрономическому и культурному событию выходит на финишную прямую. Уже в понедельник, 3 сентября, в 10.00 начнутся первые мастер-классы от именитых шеф-поваров. На кулинарные уроки и дегустации приглашают всех желающих. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Свое приветствие и видеообращение гостям фестиваля направил один из ведущих мастер-классов Лобачев Сергей, бренд-шеф ресторана «Мясо&Рыба» (г. Москва): «Жду всех вас на наших мастер-классах, будет очень интересно и вкусно!».
Сергей Лобачев уже знаком тем, кто посещал деловую программу фестиваля «Остров-рыба» прошлых лет. Мастер полюбился островным кулинарам и домохозяйкам за непринужденную форму ведения гастрономических уроков, искусное владение новыми техниками и изысканное эстетическое оформление блюд.
Приятным сюрпризом для зрителей мастер-классов станет участие команды от Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов. 3 сентября в 15.30 ассоциация поваров приглашает на встречу в формате открытых дверей в гастробар Yummy ТДЦ «Столица» (ул. Комсомольская, 259в, 3-й этаж).
На следующий день, 4 сентября, на мастер-классах шеф-повар ресторана «Рыба моей мечты» Дмитрий Мележик научит всех желающих готовить рапан с лесными грибами, а главный кулинар региона президент ассоциации Валерий Ковалев будет удивлять кукумарией с ростками сои.
Программа деловой части фестиваля «Остров-рыба».
3 сентября:
Мега Палас отель
Мастер-классы от Лобачева Сергея, бренд-шефа, корпоративного шеф-повара ресторана «Мясо&Рыба», г. Москва
- 40 - «Сахалинский гребешок в лимоне, крем из артишоков и пудра бекона» (30 мин.).
Перерыв (5 мин.).
- 10 - «Сахалинский гребешок, гарнир из артишоков в сухом вине и манговая заправка» (30 мин.).
Перерыв (5 мин.).
- 50 - «Еловая сметана с мандаринами» (40 мин.).
Перерыв (5 мин.).
- 35 - «Маринованный лосось за 15 минут».
Кофе-брейк (15 мин.).
Мастер-класс от шеф-повара ресторана «Маркиз» гостиничного комплекса «Мега Палас отель» Павла Кима.
13.15 - «Том ям конг - суп с креветками» (30 мин.).
ТДЦ «Столица»
15.30 - встреча в формате открытых дверей в гастробаре Yummy (ул. Комсомольская, 259в, 3-й этаж).
4 сентября
Мега Палас отель
Мастер-классы от Пескова Юрия, члена Национальной гильдии шеф-поваров России, директора производства трапезной при храме Христа Спасителя, г. Москва
- 00 - «Сет из трех блюд» (1 час 10 мин.):
- «Теплый салат с мраморной говядиной, зеленой редькой и печеным перцем».
- «Наваристый суп с фрикадельками, имбирем и томатами».
- «Стейк «Денвер» с пюре из сельдерея и соусом из зеленого лука».
Мастер-классы от Александара Коловича, шеф-повара ресторана «Маркиз» гостиничного комплекса «Мега Палас отель»
- 10 - «Устрицы «Рокфеллер», запеченные в соусе из фенхеля» (15 мин.).
Перерыв (5 мин.).
- 30 - «Ризотто «Неро» (25 мин.).
Кофе-брейк (15 мин.).
Мастер-классы от Мележика Дмитрия, шеф-повара ресторана «Рыба моей мечты», члена Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов, и Ковалева Валерия, шеф-повара гастробара Yummy, президента Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов
- 10 - «Рапан с лесными грибами» (20 мин.).
Перерыв (5 мин.).
- 35 - «Кукумария с ростками сои» (25 мин.).
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