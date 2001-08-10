В школах Южно-Сахалинска в День знаний прошли торжественные линейки

Новый учебный год сегодня начался почти для 25 тысяч учащихся города. Одно из самых крупных учреждений общего образования Южно-Сахалинска – гимназия №3 - приняла более тысячи школьников, в первый класс здесь пошли 102 юных гимназиста. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.

С началом нового учебного года учащихся гимназии, их родителей и педагогов тепло поздравил заместитель председателя правительства области Антон Зайцев.

- Дорогие друзья, позвольте от имени губернатора Сахалинской области и от себя лично поздравить вас с Днем знаний, - сказал на торжественной линейке Антон Зайцев. - Для всех нас 1 сентября – особый и торжественный праздник. С особым нетерпением его ждали первоклассники. Сегодня они впервые сядут за школьные парты, чтобы узнать много нового и интересного. И мы должны им помочь полюбить школу, полюбить учиться. В гимназии №3 создаются очень хорошие условия для обучения - строится новый корпус для дополнительного образования. Очевидно, что благодаря этому у ученического и педагогического коллектива есть все возможности, чтобы предоставлять и получать качественное, всестороннее и интересное образование.

К поздравлениям в адрес первоклассников, выпускников и педагогов гимназии присоединился и председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, который пожелал ученикам не бояться трудностей, верить в свои силы, стремиться к знаниям и активно участвовать во всех школьных делах.