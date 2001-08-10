Мэр Холмского района встретился с жителями райцентра
Цикл общих рабочих встреч главы администрации МО «Холмский городской округ» завершился общением с холмчанами. В течение месяца проходили собрания с жителями территориальных управлений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.
Традиционно в зале присутствовали представители органов местного самоуправления, руководители учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образования и другие специалисты, компетентные дать ответы на интересующие жителей вопросы.
Вступительную речь глава администрации МО «Хомский городской округ» начал с актуальной темы. Андрей Сухомесов рассказал о программе социально-экономического развития города Холмска и всего муниципального образования, рассчитанной на 2019 – 2022 гг. с перспективой до 2025 года.
Основное направление программы – социальное. Оно включает изменение и развитие жилищно-коммунального хозяйства города и района. Совершенствование будет проходить поэтапно. Отрабатывается развитие системы водоснабжения. В этой части ведутся работы по строительству очистных сооружений на реке Малка и трубопровода до Холмска. Эти решения позволяют улучшить качество и уйти от сеансовой подачи воды весной.
Не менее важное направление – создание предприятий, которые смогут обеспечить холмчан рабочими местами в различных отраслях. Состоялись публичные слушания по возведению комбикормового завода. Фермеры получаю грантовую поддержку. Уделяется повышенное внимание созданию комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. Строятся рыбоводные заводы. Предполагается произвести модернизацию Холмского хлебокомбината, что приведёт к увеличению ассортимента и снижению затрат предприятия.
Продолжаются работы по благоустройству, ремонту кровель, фасадов, дорог, придомовых территорий, строительству арендного жилья и для переселения из ветхого и аварийного фонда. В 2018 году в Холмске будут готовы к сдаче 3 арендных дома. Один на ул. Школьная, сейчас там завершается возведение 30-квартирного объекта, два 25-квартирных достраиваются на ул. Ливадных. В настоящее время есть три перспективные площадки для строительства жилья, администрация округа отрабатывает этот вопрос.
Присутствующие на встрече жители обращались к главе холмской администрации с частными вопросами. Все они занесены в протокол, а поручения будут исполнены ответственными лицами в ближайшее время.
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