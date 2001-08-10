Акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция» пройдет в Южно-Сахалинске
9 сентября в областном центре состоится акция в рамках общероссийского профилактического мероприятия «Тест на ВИЧ. Экспедиция». Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус.
Главные цели акции – информирование людей по проблемам ВИЧ и СПИДа, а также мотивация населения пройти тест. Организаторами акции выступают областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и региональное отделение «Молодой гвардии». Любой желающий сможет бесплатно и анонимно сдать анализ на наличие в крови вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Мобильный пункты тестирования будет работать с 10 до 12 часов на площади Славы и с 12 до 14 часов на площади Победы.
Активисты «Молодой Гвардии» призывают сахалинцев позаботиться о своем здоровье: чем раньше обнаружен вирус иммунодефицита, тем успешнее будет лечение. Люди, у которых обнаружен вирус иммунодефицита, могут получать поддерживающую терапию и вести полноценную жизнь.
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