Сахалинцы и гости области провели субботний вечер под «Шепот звезд»
Около тысячи человек приняли участие в одноименном мероприятии на площадке крупнейшего спортивно-туристического комплекса Дальнего Востока «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Для посетителей здесь устроили камерную вечеринку. Любой желающий мог бесплатно послушать живую музыку, принять участие в конкурсах и просто посидеть под звездами.
С 7 часов вечера до полуночи работали игровые зоны, фудкорт, интерактивные площадки для детей и взрослых. Организаторы и их партнеры припасли приятные сюрпризы: беспроигрышная лотерея, фокусы, подарки. Концерт сахалинской группы DreamBox вдохновил гостей всех возрастов выйти на танцпол.
Ольга Мельникова приехала в островную столицу из Хабаровского края. Услышала о «Шепоте звезд» и решила присоединиться к празднику.
– Удобные кресла-пуфики, живая музыка. Очень комфортно. Мы взяли с собой чай, закуски. Надо почаще проводить такие вечера, они сближают, – поделилась гостья.
Семья Котовых из областного центра прихватила с собой не только горячий чай, но и теплое одеяло.
– Нас предупредили, что будет совсем не жарко, и мы подготовились. Погода, конечно, прохладная, но настроение при этом прекрасное. Ребенок играет, вся семья на свежем воздухе, – рассказал Игорь Котов.
Напомним, в островной области успешно действует проект социальных (бесплатных) экскурсий и фитнес-программ. Его главная цель - развитие туристического потенциала региона. Одно из популярных направлений - пешие прогулки по достопримечательностям Южно-Сахалинска. «Горный воздух» продолжил этот формат социальными развлечениями.
– Спортивно-туристический комплекс становится точкой притяжения для жителей Дальнего Востока не только в зимний, но и в летний сезон. В теплое время года здесь продолжаются тренировки спортсменов и проходят развлекательные мероприятия, которых с каждым годом будет становиться все больше. Это лето показало, что сахалинцам и гостям интересны праздники такого формата, – отметила руководитель департамента по туризму министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталья Пахолкова. - «Горный воздух» как территория опережающего развития не только привлекает на Сахалин туристов из других регионов и стран, но и помогает развитию физической культуры и спорта.
По статистике прошлого года, спортом занимается 42,6 процентов сахалинцев и курильчан. Этого удалось добиться благодаря политике островных властей по строительству новых спортивных объектов и комплексов. Только за 2017 в регионе были введены в эксплуатацию 20 спортивных объектов, а с начала этого года – уже 4.
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