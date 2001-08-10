На 2 дня ограничат движение в районе больницы им. Анкудинова в Южно-Сахалинске
В рамках продолжающегося капитального ремонта инженерных сетей на территории городской больницы им. Анкудинова в Южно-Сахалинске подрядная организация временно ограничит проезд транспорта в районе медицинского учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.
С 4 сентября с 08.00 и до 08.00 6 сентября движение будет осуществляться по полосам ул. Горького. Сначала закроют две восточные полосы, проезд будет осуществляться по двум западным. А затем — наоборот.
Кроме того, в связи с тем, что специалистам предстоит подключить новую канализацию к существующим городским сетям, одновременно будет закрыт участок на пересечении улиц Тихоокеанская-Горького. Сам перекресток закрывать не будут.
Те, кто будет двигаться по ул. Тихоокеанской вверх (с запада на восток), не смогут попасть на ул. Горького.
По окончании ремонтных работ подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.
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