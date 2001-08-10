Тихоокеанское
информационное агентство
4 Сентября 2018
Сегодня 08:05
67,74|78,64|77,41
В школах Южно-Сахалинска в День знаний прошли торжественные линейки
15:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На 2 дня ограничат движение в районе больницы им. Анкудинова в Южно-Сахалинске

В рамках продолжающегося капитального ремонта инженерных сетей на территории городской больницы им. Анкудинова в Южно-Сахалинске подрядная организация временно ограничит проезд транспорта в районе медицинского учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

С 4 сентября с 08.00 и до 08.00 6 сентября движение будет осуществляться по полосам ул. Горького. Сначала закроют две восточные полосы, проезд будет осуществляться по двум западным. А затем — наоборот.

Кроме того, в связи с тем, что специалистам предстоит подключить новую канализацию к существующим городским сетям, одновременно будет закрыт участок на пересечении улиц Тихоокеанская-Горького. Сам перекресток закрывать не будут.

Те, кто будет двигаться по ул. Тихоокеанской вверх (с запада на восток), не смогут попасть на ул. Горького.

По окончании ремонтных работ подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?