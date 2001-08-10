В сахалинском кванториуме начался новый учебный год

С 3 сентября более 280 школьников из Южно-Сахалинска приступили к занятиям в лабораториях и мастерских детского технопарка - «Хай Тек цеха», «IT-квантума», «Робоквантума» и «Аэроквантума». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Сейчас начались вводные занятия для ребят начального уровня, те же, кто обучается уже второй год, продолжают свои проекты: занимаются компьютерным программированием, создают прототипы трехмерных моделей, строят беспилотные аппараты и собирают роботов, - сообщил Артем Сидоров, исполняющий обязанности заведующего учреждением. - Наш преподавательский коллектив вырос, минувшим летом 6 новых педагогов прошли образовательные сессии в Москве и получили высокие оценки со стороны федеральных наставников. В ближайшее время в технопарке ожидается открытие еще трех направлений - «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум» и «Геоквантум». Это позволит дополнительно принять на обучение около 200 подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Кроме учебной деятельности, добавил он, на базе технопарка регулярно проходят различные конкурсы, акции и квесты. Они бесплатны и доступны для всех желающих. В ближайшее время запланирована реализация серии мастер-классов для родителей.

Кванториум на Сахалине открыли в этом году. Учреждение дополнительного образования для школьников от 11 до 17 лет начало работать на базе Института развития образования Сахалинской области, расположенного в Южно-Сахалинске. Технопарк объединил естественнонаучные и технические направления подготовки. Процесс обучения творческий - школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства – от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Впоследствии этот опыт поможет учащимся получить востребованные на рынке труда инженерные специальности.

Уже в следующем году у сахалинского детского технопарка появятся еще две образовательные площадки - на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3 областного центра. Всего же в островном регионе в дальнейшем планируется открыть не менее 12 направлений подготовки, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

- Губернатор области Олег Кожемяко поставил перед региональным министерством образования задачу создать в каждом муниципальном образовании, в каждой новой строящейся школе собственный детский мини-технопарк, где ребята смогут обучаться по лучшим программам на современном оборудовании. Ежегодно проходить такую подготовку будут не менее 12 тысяч школьников, - отметила заместитель министра образования Елена Бабина.

Недавно сахалинский кванториум высоко оценили на федеральном уровне. Проект стал финалистом всероссийского конкурса «Проектный олимп» в номинации «Управление комплексными проектами - лучший проект года». Работа команды детского технопарка была отмечена сразу двумя дипломами.

- Рассчитываю, что в новом учебном году эти результаты приумножат островные школьники, достойно выступив на олимпиадах и конкурсах областного и всероссийского масштаба, - сказал Артем Сидоров.