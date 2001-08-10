В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль «Остров-рыба»
Деловую программу четвертого городского гастрономического фестиваля «Остров-рыба» в Южно-Сахалинске открыла серия мастер-классов от лучших поваров России. Именитые повара и их сахалинские коллеги делились с зрителями секретами закулисья профессиональной кухни и учили молодежь не бояться экспериментов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- Сегодня Южно-Сахалинск претендует на статус туристического города, и мы многое делаем, чтобы он был более комфортным и гостеприимным, - отметил, открывая фестиваль, мэр города Сергей Надсадин. - Поэтому продвижение гастрономического туризма, повышение уровня ресторанного сервиса, развитие культуры питания и в целом сферы услуг - крайне важная задача. Уверен, у наших поваров есть чему научиться как владельцам ресторанов, так и тем, кто просто любит готовить.
Научиться новому на мастер-классах была возможность даже у профессионалов. Большой интерес у зрителей вызвал основной ингредиент, который выбрал в качестве гарнира первый ведущий, бренд-шеф ресторана "Мясо&Рыба" (г. Москва) Сергей Лобачев. Пюре из артишоков - редкий для повседневного меню продукт, но изысканно оттеняющий вкус морского гребешка. Весь процесс приготовления повар сопровождал подробными инструкциями. Готовя артишоки, следует делать это быстро и помещать продукт с воду с добавлением лимонной кислоты, на воздухе овощ начинает темнеть и менять вкус, - раскрывает секреты Серей Лобачев.
- Очень интересно наблюдать за работой профессионального повара, ведь обычно то, что мы видим сейчас скрыто от посторонних глаз, - делится своим впечатлением одна из зрительниц Евгения Симонова, - А сегодня мы можем отследить весь процесс, взять какие-то секреты на вооружение. Но прежде всего я здесь, чтобы познакомиться с новыми технологиями и способами обработки продуктов, возможно что-то потом мы применим в меню нашего кафе.
Как оказалось, изысканный продукт артишок - это только начало гастрономических открытий. Бекон замороженный с помощью азота и измельченный в кофемолке - как украшение блюда, масло из еловых иголок как дополнение к сладкому десерту, цедра лимона и апельсина в качестве основы для маринада рыбы - это только часть того, с чем познакомились участники мастер-классов. Помимо студентов профессиональных училищ, которые выступали ассистентами шеф-повара, самым смелым выпала честь стать у одной плиты с маэстро. Студент третьего курса политехнического колледжа СахГУ по специальности повар-кондитер вызвался ассистировать Сергею Лобачеву и готовить бекон к процедуре заморозки азотом.
- Нет, мне не было страшно, это же очень интересно и полезно учиться у такого опытного повара. Верю, что когда-то и я буду вот так стоять у плиты в качестве шеф-повара собственного кафе, - рассказал о своих мечтах Данияр Толкунбек.
О том как важно начинающим поварам, а особенно студентам совершенствовать свой профессионализм и постоянно учиться говорил в процессе общения с молодежью и почетный гость фестиваля президент Национальной Гильдии шеф-поваров Александр Филин.
- Вот видите девиз на нашей форме гильдии: «Шеф всегда прав» - запомните его! Шеф-повар - это капитан корабля, от него зависит каким будет путешествие и результат, а от его знаний - не собьется ли корабль с курса. Пусть и ваши гастрономические путешествия и эксперименты будут всегда удачными, - сделал наставление зрителям кулинарных уроков Александр Филин.
Яркой страницей первого дня деловой программы фестиваль стал мастер-класс от шеф-повара гостиничного комплекса «Мега Палас Отель» Павла Ким, который научил как можно приготовить популярный у туристов, приезжающих в Тайланд, суп с креветками «Том ям кон».
Всего за два дня мастер-классов 7 шеф-поваров поделятся рецептами 12 изысканных блюд. Еще завтра у всех желающих есть возможность посетить бесплатные гастрономические уроки в «Мега Палас Отеле», где пройдут:
Мастер-классы от Пескова Юрия, члена Национальной гильдии шеф-поваров России, директора производства трапезной при храме Христа Спасителя, г. Москва
- 00 - «Сет из трех блюд» (1 час 10 мин.):
- «Теплый салат с мраморной говядиной, зеленой редькой и печеным перцем».
- «Наваристый суп с фрикадельками, имбирем и томатами».
- «Стейк «Денвер» с пюре из сельдерея и соусом из зеленого лука».
Мастер-классы от Александара Коловича, шеф-повара ресторана «Маркиз» гостиничного комплекса «Мега Палас отель»
- 10 - «Устрицы «Рокфеллер», запеченные в соусе из фенхеля» (15 мин.).
Перерыв (5 мин.).
- 30 - «Ризотто «Неро» (25 мин.).
Кофе-брейк (15 мин.).
Мастер-классы от Мележика Дмитрия, шеф-повара ресторана «Рыба моей мечты», члена Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов, и Ковалева Валерия, шеф-повара гастробара Yummy, президента Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов
- 10 - «Рапан с лесными грибами» (20 мин.).
Перерыв (5 мин.).
12.35 - «Кукумария с ростками сои» (25 мин.).
А уже 9 сентября, в рамках празднования 136-летия Южно-Сахалинска, на площади Ленина с 10.00 до 16.00. горожан и гостей областного центра ждет большой кулинарный праздник «Остров-рыба» с развлекательной программой, рыбный маркет и вкусные сюрпризы.
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