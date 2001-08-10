Японцы прошли тест на знание русского языка в СахГУ
Международная школа-интенсив русского языка для японских студентов «Здравствуй, Сахалин!» проходит в Сахалинском государственном университете. Об этом ТИА «Острова» сообщили в университете.
Ее участниками стали 42 студента из университетов Токио и острова Хоккайдо. Образовательная программа, рассчитанная до 14 сентября, предполагает не только теоретическое изучение языка, но и практическое – общение с носителями языка, интерактивные занятия, культурно-экскурсионную программу и мастер-классы. На уроках русского языка студенты пообщаются на темы «Мой город. Южно-Сахалинск», «Традиции и обычаи», «Образование в России и Японии», «Моя семья», «Национальная кухня», «Русские и японцы: какие они?».
Первые прошедшие занятия посвятили истории России и Сахалинской области. Студенты узнали об основных достопримечательностях и географических названиях Сахалинской области, об исторических вехах в развитии островного региона. А после них ребята прошли тестирование на знание русского языка и были распределены в группы.
Студентка Момоко Камра с русского отделения университета Тояма планирует стать переводчиком. По ее мнению, русский язык сейчас очень популярен в Японии.
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