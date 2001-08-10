Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев

Ряд федеральных министерств по поручению вице-премьера и полномочного представителя Президента РФ в ДФО сейчас рассматривают возможность выделения средств на эти цели. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, посетивший с рабочей поездкой Охинский городской округ. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Взлетно-посадочная полоса Охинского аэропорта была построена в 1975 году и уже давно нуждается в ремонте. Срок действия свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома истекает в 2020 году.

Ранее губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил на одном из совещаний под председательством Юрия Трутнева выделить региону из федерального бюджета 3,2 миллиарда рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это необходимо для повышения транспортной доступности северных районов острова. Проектно-сметная документация подготовлена и уже прошла государственную экспертизу.

- Решение было сложным, сейчас оно проходит окончательные согласования. Рассчитываем, что в сентябре процедура завершится и выйдет постановление о выделении Сахалину средств. Это позволит начать размещение заказов и проведение подготовительных работ. В установленные сроки задача будет выполнена, - рассказал Олег Кожемяко. – Кроме того строительство полосы может дополнительно загрузить местный железобетонный завод, который будет выпускать плиты ПАГ-14.

- Использование бетонных аэродромных плит - наиболее удобный вариант, так как он позволит провести реконструкцию аэродрома, не прерывая полеты. Материал долговечен в эксплуатации, затраты на его содержание значительно ниже, чем при использовании асфальтобетонного покрытия. Такие плиты устойчивы к большим температурным перепадам и опасным сейсмическим явлениям, - сообщил Петр Тарасюк, директор филиала аэропорта Охи.

На сегодняшний день воздушные ворота принимают по 6 рейсов в неделю по направлению Южно-Сахалинск – Оха и 7 рейсов - Оха-Хабаровск.