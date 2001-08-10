Идею реконструкции взлетно-посадочной полосы Охинского аэропорта поддержал Юрий Трутнев
Ряд федеральных министерств по поручению вице-премьера и полномочного представителя Президента РФ в ДФО сейчас рассматривают возможность выделения средств на эти цели. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, посетивший с рабочей поездкой Охинский городской округ. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Взлетно-посадочная полоса Охинского аэропорта была построена в 1975 году и уже давно нуждается в ремонте. Срок действия свидетельства о государственной регистрации и годности аэродрома истекает в 2020 году.
Ранее губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил на одном из совещаний под председательством Юрия Трутнева выделить региону из федерального бюджета 3,2 миллиарда рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это необходимо для повышения транспортной доступности северных районов острова. Проектно-сметная документация подготовлена и уже прошла государственную экспертизу.
- Решение было сложным, сейчас оно проходит окончательные согласования. Рассчитываем, что в сентябре процедура завершится и выйдет постановление о выделении Сахалину средств. Это позволит начать размещение заказов и проведение подготовительных работ. В установленные сроки задача будет выполнена, - рассказал Олег Кожемяко. – Кроме того строительство полосы может дополнительно загрузить местный железобетонный завод, который будет выпускать плиты ПАГ-14.
- Использование бетонных аэродромных плит - наиболее удобный вариант, так как он позволит провести реконструкцию аэродрома, не прерывая полеты. Материал долговечен в эксплуатации, затраты на его содержание значительно ниже, чем при использовании асфальтобетонного покрытия. Такие плиты устойчивы к большим температурным перепадам и опасным сейсмическим явлениям, - сообщил Петр Тарасюк, директор филиала аэропорта Охи.
На сегодняшний день воздушные ворота принимают по 6 рейсов в неделю по направлению Южно-Сахалинск – Оха и 7 рейсов - Оха-Хабаровск.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:50 29 Августа В Холмске до конца года в арендные квартиры заселятся 80 семей
15:58 30 Августа Сильный дождь прогнозируется на территории четырёх районов Сахалинской области
17:18 30 Августа Сахалинцам предлагают придумать имена символам игр «Дети Азии»
13:56 30 Августа В Южно-Сахалинске прошел концерт ансамбля «Русский терем» под открытым небом
19:04 9 Августа В Сахалинской области появится центр опережающей профподготовки
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
15:15 8 Августа Путин и Медведев поприветствовали участников WorldSkills
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?