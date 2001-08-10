В Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь и ураганный ветер
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» 5 сентября в городе Южно-Сахалинске прогнозируется сильный (15-29 мм), местами очень сильный дождь (30 мм и более) при ветре 25-30 м/с с порывами до ураганного (до 33-38 м/с). Днем 6 сентября ожидается резкий подъем уровня рек на 1-2 метра, выход воды на пойму. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В связи с этим в состояние повышенной готовности переведены все службы жизнеобеспечения островной столицы. Руководителям организаций и предприятий, а также начальникам отделов по управлению территориями рекомендовано установить постоянный контроль за ситуацией в населенных пунктах на время непогоды.
Южносахалинцев также просят соблюдать меры личной безопасности. Рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными особенно жителям частного сектора, расположенного в непосредственной близости с реками и водоемами.
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