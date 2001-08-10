Томаринцы присоединились ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Серия мероприятий, посвященных борьбе с невидимым, но опасным врагом состоялась 3 сентября в Томаринском городском округе. В районном центре прошел митинг памяти жертв Беслана, библиотеки и школы провели для местных жителей тематические уроки и акции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Томаринского района.

Больше 100 человек в Томари, пришли к районному дому культуры, чтобы отдать дань памяти детям, родителям и сотрудникам силовых структур, пострадавшим при захвате заложников в средней школе Беслана 14 лет назад. Горожане поддержали погибших минутой молчания и запустили в небо белые шарики, в знак согласия, терпимости, добра и мира.

Красногорск поддержал акцию и провел программу «Это забыть нельзя». Местные жители подготовили для конкурса тематические плакаты и поговорили о трагедиях, происходивших на территории страны в начале «нулевых».

Также акции против «терроризма» состоялись в селах муниципалитета. Жители Парусного и Черемшанки собрались в клубах для просмотра фильмов о терроризме. А дети села Пензенское утроили конкурс рисунков на асфальте, составив целую экспозицию о том, как хорошо жить, когда на Земле царит мир.