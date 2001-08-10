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16:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Дальнем пройдет выездной прием граждан
Выездной прием граждан в формате общей встречи с населением в с. Дальнее (п. Елочки) состоится 5 сентября в 18.00 в Дальненском доме культуры (с. Дальнее, ул. Ударная, 50). Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
В мероприятии примут участие руководители структурных подразделений и отраслевых органов администрации города, представители МУП «Электросервис», МКП «Городской водоканал», ФРС ОАО «Сахалинэнерго», управляющих компаний.
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