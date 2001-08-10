На Доску почета попали 13 южносахалинсцев
В администрации областного центра состоялась торжественная церемония вручения премий мэра и свидетельств о занесении на Доску почета имен граждан и названий предприятий, внесших значительный вклад в развитие Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Обращаясь к собравшимся, мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выразил им благодарность от администрации и всех горожан, отметив, что за последнее время гражданская активность жителей заметно возросла и это позволило расширить возможности для совместного решения актуальных проблем.
- Доброй традицией стало накануне празднования Дня города чествовать наших земляков, которые своим трудом или общественной работой создают условия для благополучной жизни южносахалинцев, приумножают потенциал нашего города, оказывая бесценную помощь в его развитии, - сказал Сергей Надсадин.
За последние 11 лет на Доске почета были отмечены более 300 горожан и юридических лиц, еще большее количество поощрено премиями мэра за заслуги в различных сферах нашей жизни.
В этом году лауреатами премии мэра по 10 номинациям стали 13 горожан:
- «Культура города» - Наталья Чернодед, заведующий отделом организации досуга и культурно-массовых мероприятий МБУ «Центр народной культуры «Радуга»;
- «Сердце отдаю детям» - Оксана Гордеева, учитель биологии, социальный педагог МАОУ СОШ № 26;
- «Дарю жизнь» - Анна Копцева, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Областная детская больница»;
- «Олимпийские вершины» - Ольга Желтова, тренер-преподаватель по сноуборду и адаптивной физической культуре ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»;
- «Здоровый продукт» - Нина Харченко, индивидуальный предприниматель;
- «Новый облик города» - Алексей Дружинин, творческий руководитель сообщества «Арт Сахалин»;
- «Уютный город» - Ким Ки Ир, главный механик МКП «Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М.А. Федотова», и Татьяна Осинцева, мастер МБУ «Зеленый город»;
- «Героика будней» - Кирилл Блынский, майор полиции, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Южно-Сахалинску;
- «Острое перо» - Юлия Кривошеина, корреспондент «ГТРК «Сахалин»;
- «Молодые таланты» - Роберт Фадеев, участник хореографического ансамбля Young Bullers crew МБУ «ЦНК «Радуга», Полина Черненко, учащаяся МБОУ СОШ № 1, и Софья Матвеева, учащаяся ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду».
Кроме этого на Доску почета в 2018 году будут занесены 11 граждан и 7 предприятий.
Сергей Надсадин отдельно поблагодарил каждого из лауреатов, поздравил всех собравшихся с наступающим Днем города и пригласил принять участие в праздничных мероприятиях.
Ознакомиться с афишей празднования 136-летия Южно-Сахалинска можно будет на официальном сайте администрации города в тематическом разделе «Южно-Сахалинску — 136!».
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